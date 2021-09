Corona in Nördlinger Schulklassen: Kinder in Quarantäne

Plus Sprecher des Landratsamtes bestätigt eine Häufung an Nördlinger Schulen. Für wen die Quarantäne gilt

Mehrere Kinder aus der Region haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Einige ihrer Mitschüler müssen deshalb aktuell in Quarantäne zu Hause bleiben. Das bestätigt ein Sprecher des Landratsamtes Donau-Ries. Insgesamt seien derzeit im Landkreis fünf Schulklassen betroffen, die meisten davon werden in Nördlingen unterrichtet.