Diese Altersgruppe ist besonders häufig in E-Bike Unfälle verwickelt

Plus Die Fraktionen CSU-AL/JB und SPD wollen im Kreistag das überörtliche Radwegenetz schneller ausbauen. Aber wie hat sich die Zahl der Radunfälle entwickelt? Und wer hat sie verursacht?

Aufsitzen, Motor zuschalten, vielleicht nicht gleich auf „Turbo“, aber den „Tour-Modus“ mindestens, und schon düst der Radler los: zum Einkaufen, zur Arbeit oder zu einer sportlichen Rundfahrt. Gerade während der zurückliegenden Lockdowns wurde mehr Rad gefahren. Besonders E-Bikes erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, aber die Zahl der Unfälle damit steigt ebenso. Wie genau sind die Zahlen?