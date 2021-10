Nördlingen

Hohe Auszeichnung für ehemaligen Stadtbrandinspektor Heinz Lutz

Plus Der ehemalige Nördlinger Stadtbrandinspektor bekommt in Augsburg von Sozialministerin Carolina Trautner das Bundesverdienstkreuz überreicht. Seit 1975 engagierte sich Lutz in vielfacher Weise für die Feuerwehr.

Heinz Lutz aus Nördlingen hat das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen. Der ehemalige Stadtbrandinspektor Nördlingens erhielt die Auszeichnung in Augsburg, so eine Pressemitteilung. Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner ehrte den Rieser in einer Laudatio für seine Arbeit in verschiedenen Funktionen bei der Feuerwehr sowie in der Kreisbrandinspektion Donau-Ries. Dort hatte sich Lutz dem Brand- und Katastrophenschutz gewidmet. „Seit 1975 setzt sich Herr Lutz sehr engagiert und äußerst zuverlässig als ehrenamtlicher Feuerwehrmann ein und übte von 1981 bis 1991 die Funktion des Maschinenwarts ehrenamtlich aus“, sagte die Sozialministerin.

