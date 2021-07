Nördlinger Egerviertel: Eine Tiefgarage, so groß wie möglich

Plus Im Nördlinger Stadtrat geht es um das Egerviertel, das auf dem ehemaligen Ankerareal entstehen soll. Mehrere Stadträte fordern möglichst viele Stellplätze im Untergrund.

Hoch umstritten war die geplante Tiefgarage im neuen Egerviertel noch vor rund eineinhalb Jahren. Zu groß, eine Gefahr für die Stadtmauer, problematisch für die Grundwasserströme: Zahlreiche Argumente wurden von den Gegnern aufgeführt, Unterschriften gesammelt. Mittlerweile ist es ruhig geworden um das Egerviertel – und im Nördlinger Stadtrat werden ganz andere Forderungen laut.