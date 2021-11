Nördlingen/Oettingen

Erst ja, dann nein zum Weihnachtsmarkt: Warum Heydecker kein Verständnis hat

Kein Weihnachtsmarkt, kein Adventszauber: Die Buden in der Nördlinger Altstadt müssen wieder abgebaut werden. Der Oettinger Hauptausschuss beschließt am Donnerstagabend noch, einen 2G-Christkindlesmarkt zu veranstalten. Doch dann kommt alles anders.

Plus Am Donnerstagabend beschließen die Oettinger Stadträte, den Christkindlesmarkt nächste Woche zu eröffnen. Doch dann kommt alles anders.

Von Martina Bachmann und Verena Mörzl

Noch am Donnerstagabend schien der Weg zu Bratwurst und Glühwein für Geimpfte und Genesene frei: Der Hauptausschuss des Oettinger Stadtrats beschloss in nicht-öffentlicher Sitzung, dass der Christkindlesmarkt in der Residenzstadt 2021 stattfinden soll. Schließlich könne man den Bereich gut abgrenzen und kontrollieren – und damit die 2G-Regel für Besucher und Besucherinnen, Standbetreiber und Standbetreiberinnen umsetzen, wurde argumentiert. Doch nur einen Tag später machte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die wochenlangen Planungen der Oettinger zunichte. Was sagen die Bürgermeister dazu?

