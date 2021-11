Nördlingen

vor 40 Min.

So viele Personen dürfen ins Nördlinger Hallenbad

Plus Nur noch acht Personen dürfen gleichzeitig ins Schwimmerbecken in Nördlingen. Es stellt sich die Frage: Wie sollen die Schwimmvereine so trainieren?

Von Martina Bachmann

Gerade einmal acht Personen sollen das Schwimmerbecken des Nördlinger Hallenbades gleichzeitig nutzen können: Diese neue Vorschrift veröffentlichte die Stadt Nördlingen in dieser Woche. Grund für SPD-Fraktionsvorsitzende Gabriele Fograscher, in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend einmal nachzuhaken: Wie man denn auf diese Zahl komme? Und wie denn so Vereinssport stattfinden solle?

