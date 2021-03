vor 16 Min.

Nördlinger Sternenkinder: Verein bietet Hilfe zur Selbsthilfe in Chile

Plus Seit vielen Jahren unterstützt der Nördlinger Verein Sternenkinder ein Förderzentrum für Menschen mit Behinderung in Chile. Er betreut zudem Freiwillige beim jährlichen Einsatz.

Von Helga Egetenmeier

Das Nördlinger Café Samocca war die Inspiration für den Bau eines inklusiven Cafés im chilenischen Los Àngeles, sagt Manfred Steger. Er ist Vorsitzender von Sternenkinder, einem Verein, der sich 1994 zum Aufbau des Colegios „Niños de las estrellas“ in Los Àngeles (Chile) gründete. Das Förderzentrum besteht heute aus einer Schule und Tagesstätte für über 150 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit körperlicher und geistiger Behinderung. Ein Teil des Projektes, wie eine Schreinerei, eine Gärtnerei und das inklusive Café, bieten dazu Arbeitsplätze für erwachsene Menschen mit Behinderung, da diese vom Staat keine Unterstützung erhalten. Zudem vermittelt der Verein seit 2008 in Zusammenarbeit mit der Diözese Augsburg junge Freiwillige im Rahmen des Weltwärts-Programms der Bundesregierung in das Projekt. Bis heute begleitete Sternenkinder e. V. über 40 junge Menschen aus Deutschland bei ihrem Freiwilligeneinsatz.

Corona: Die Helferin aus Blindheim musste ihren Aufenthalt in Chile verkürzen

„Es waren die schönsten sechs Monate meines Lebens“, erzählt Elisabeth Schmäing aus Blindheim begeistert. Sie ist eine der drei Freiwilligen, die 2019/2020 in dem Förderzentrum arbeiteten. Nach ihrem Schulabschluss wollte sie ins Ausland und hatte von Freunden viel Positives über deren freiwilliges Jahr gehört. Deshalb bewarb sie sich bei Weltwärts für das Projekt in Chile. Nach einigen Vorbereitungsseminaren, organisiert von der Diözese Augsburg, ging es für sie im August 2019 nach Los Ángeles. Dort sei sie sofort herzlich aufgenommen worden, sagt Schmäing, obwohl ihr Spanisch nicht besonders gut gewesen sei.

Nach Rücksprache mit Schulleiter Carlos Collio habe sie die Möglichkeit erhalten, im Wechselmodell zu arbeiten. Dadurch lernte sie zwei Projektbereiche kennen und arbeitete abwechselnd mit einer Gruppe von schwerbehinderten Schülern und mit erwachsenen Behinderten im inklusiven Café. Ihr habe diese Arbeit viel Freude bereitet, erklärt Schmäing, da es sehr einfach gewesen sei, mit den Menschen in Kontakt zu kommen und Freundschaften zu schließen. Deshalb schmerzte es sie besonders, dass aus dem geplanten Jahr von August 2019 bis Juli 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nur sechs Monate Freiwilligenarbeit wurden. Doch sie hält weiterhin Kontakt zu ihren Freunden in Chile und plant bereits die nächste Reise.

Die Freiwillige des Weltwärts-Programms Elisabeth Schmäing im Förderzentrum „Niños de las estrellas“ mit Camila und Pablo, die im Colegio „Niños de las estrellas“ unterstützt werden. Bild: Franzisko Collio

Nördlinger Verein Sternenkinder entwickelt in Chile Beschäftigungsangebote

Für Schulleiter Carlos Collio und seine Frau Andrea ist das Colegio „Niños de las estrellas“ ihr Lebenswerk. Sie lernten sich kennen, als Andrea Groener aus Schmähingen 1989/1990 Freiwilligenarbeit in Chile leistete. Zurück im Ries, gründete sie, wie Steger erzählt, mit ihm und weiteren Engagierten den Nördlinger Verein Sternenkinder. Damals unterstützte der chilenischen Staat noch keine Menschen mit Behinderung, weshalb es besonders für Familien aus armen Verhältnissen schwer war, ihre Angehörigen angemessen zu pflegen und zu betreuen.

Diese Lücke schloss der Verein für die Region Bío-Bío und entwickelt dort seine Unterstützungsangebote bis heute weiter. Der Kindergarten und die Schule erhalten nun eine staatliche Grundfinanzierung, deshalb liegt der Fokus von Sternenkinder heute darauf, Beschäftigungsangebote für Erwachsene mit Behinderung zu schaffen, damit über diese Hilfe zur Selbsthilfe auch Einnahmen für das Colegio erzielt werden. So wurde mit den Weihnachtsspenden 2020 ein Ausstellungsraum neben dem inklusiven Café erbaut, in dem nun Gemüse, Holz- und Bastelarbeiten verkauft werden.

Helfer hoffen, dass bald wieder Freiwillige nach Chile kommen können

Steger hofft, dass die Pandemie bald so weit zurückgedrängt ist, dass ab August dieses Jahres wieder Freiwillige die Sternenkinder in Chile unterstützen können. Auch Schmäing wünscht sich das Ende der Pandemie herbei, damit das Förderzentrum wieder öffnet und die Menschen mit Behinderung wieder dorthin zurückkehren können. Interessierte an einem Freiwilligeneinsatz mit dem Weltwärts-Programm können sich an Sternenkinder e. V. in Nördlingen wenden.

