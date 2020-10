06:00 Uhr

Nördlinger Thanatologe: Dem Tod ein Gesicht geben

Plus Der Abschied von Toten ist wichtig, aber manchmal sind sie nach Unfällen entstellt. In solchen Fällen kommt der Nördlinger Bestatter und Thanatologe Alexander Wendel zum Einsatz.

Von David Holzapfel

An einem Mittwochmorgen sitzt Alexander Wendel in seinem Nördlinger Büro am Computer und klickt sich durch den Tod. Ein Motorradfahrer, der an der Leitplanke hängengeblieben ist. Klick. Ein Fallschirmspringer, dessen Fallschirm sich nicht öffnen wollte. Klick. Ein Toter aus dem Altenheim, mit aufgerissenen Augen und eingefallenen Wangen. „Sie alle lagen vor mir auf dem Metalltisch“, sagt er. Für die meisten Menschen sind es verstörende Bilder, die da über Wendels Bildschirm flimmern. Der Tod ist ein Tabuthema; kaum einer setzt sich gerne mit dem eigenen Ableben auseinander. Für Alexander Wendel ist es das zentrale Thema. Wenn ein Leben endet, beginnt für ihn die Arbeit.

Welche Aufgaben hat ein Thanatologe? Ein Nördlinger erzählt

Der Abschied am Sarg ist die erste Phase der Trauerbewältigung. Bleibt den Hinterbliebenen der letzte Blick auf den Gestorbenen verwehrt, kann das traumatische Folgen haben. Der Sohn, der den toten Vater immer wieder in der Öffentlichkeit zu sehen glaubt, die tote Großmutter, die durch die Albträume der Enkelin schleicht. Eine offene Aufbahrung ermöglicht es den Lebenden, den Tod greifbar zu machen, ja, ihn zu verstehen. Was aber, wenn der Verstorbene so aussieht, dass man ihn nicht aufgebahrt zeigen kann? Dann ruft man Experten wie Alexander Wendel.

10 Uhr in Nördlingen, Bestattungsinstitut Stumpf. An der Außenfassade des Flachbaus prangt in dunkelgrauen Lettern „Haus des Abschieds.“ Drinnen begrüßt Wendel mit breitem Lächeln und Corona-Faust. Er ist Thanatologe, einer von lediglich fünf in Bayern. Sein Beruf ist es, den Körper eines Verstorbenen optisch wiederherzustellen. Wendels Arbeit beginnt nach entstellenden Unfällen, Selbstmorden oder dem Tod eines Schwerkranken. „Im Grunde ist mein Job mit dem eines Chirurgen vergleichbar.“ Er muss sich mit der menschlichen Anatomie auskennen, wissen, welcher Knochen wo hingehört. Außerdem konserviert er Körper, hemmt den Verwesungsprozess. Etwa für einen Auslandstransport.

Ähnlich wie ein Chirurg: Thanatologen rekonstruieren den Körper

Es ist ein Drahtseilakt, den Wendel bei seiner Arbeit vollführt. Wie weit rekonstruiere ich einen Körper, ohne die Realität zu verzerren? Der Thanatologe hat dazu eine klare Haltung: „Wenn jemand einen schweren Unfall hatte, muss das noch sichtbar sein.“ Etwa durch Schürfwunden oder Pflaster. „Die Angehörigen sollen sich nicht fragen, warum liegt der dort eigentlich, er sieht doch aus, als würde er schlafen.“

Wendel sagt: „Natürlich vergisst man auch ab und zu mal was, macht Fehler.“ Er erinnert sich an einen Mann, der sich mit einer Pistole in den Mund geschossen hatte. Wendel machte eine offene Aufbahrung des Toten möglich. Als dessen Ehefrau den Verstorbenen im Sarg liegen sah, soll sie gesagt haben: Das ist nicht mein Mann. „An so einem Punkt denkst du dir als Bestatter: Mist, was ist jetzt schiefgelaufen?“ Im Grunde, sagt Wendel, war es dann ganz einfach: Zu Lebzeiten trug der Mann immer eine Brille, im Sarg hatte er keine. „Man muss auf Kleinigkeiten achten.“ Frisuren, Schminke, Schmuck.

Alexander Wendel an seinem Arbeitsplatz im Keller des Bestattungsinstituts Stumpf in Nördlingen. Bild: David Holzapfel

Wendel ist 43 Jahre alt. Der Tod begleitet ihn schon sein gesamtes Leben. Er wuchs in einer Bestatter-Familie auf. Seine Mutter ist Bestatterin, sein Vater Sargfabrikant. Als Kleinkind spielte Wendel zwischen Särgen Fußball. Beim Mittagessen wurde besprochen, welche Beisetzungen am Nachmittag anstanden. Der Weg schien vorgezeichnet, dennoch kam Wendel erst über Umwege zu seiner Bestimmung. Er startete mit einer Lehre als Steuerfachangestellter, war später Zeitsoldat, Schreiner und studierte BWL. Irgendwann aber wurde der Sog des elterlichen Betriebs zu stark, Wendel machte erst eine Ausbildung zum Bestatter und schließlich zum Thanatologen.

Warum wird der Tod von den Lebenden kategorisch beiseitegeschoben?

Ärzte, Pfleger, Polizisten, Bestatter: Zehntausende Menschen in Deutschland bekommen den Tod jeden Tag zu Gesicht. Blickt man auf Statistiken, stirbt jedes Jahr mehr als ein Prozent der Bevölkerung. Und irgendwann, so viel ist sicher, sind wir alle einmal dran. Warum wird der Tod von den Lebenden dann so kategorisch beiseitegeschoben?

Ein kurzes, tiefes Lachen. Wendel kratzt sich an der Stirn und sagt: „Alles anerzogen.“ Oft beobachte er den Drang von Eltern, ihre Kinder vor der unvermeidlichen Erkenntnis schützen zu wollen. „Bei Beerdigungen höre ich Erklärungen wie: Der Opa schläft nur. Das ist fatal. Die Fragen der Kinder folgen ja prompt: Wann wacht er wieder auf? Da heißt es dann oft: Gar nicht mehr. Da kannst du dir sicher sein, dass die Kinder an diesem Abend nicht schlafen werden. Ist ja klar, wenn du nicht mehr aufwachst.“

Um 12 Uhr steht Wendel in einem gekachelten Raum im Keller des Bestattungsinstituts. Es riecht nach Desinfektionsmittel, von der Decke werfen Neonröhren summend weißes Licht auf eine Edelstahlliege. Anatomische Zeichnungen an den Wänden, Operationsbesteck, Shampoo und Kämme auf einer Ablage in der Ecke: Wendels Arbeitsplatz sieht aus wie eine Mischung aus Chirurgie und Friseurstudio. Manchmal, sagt der Thanatologe, gebe es Fälle, wo auch er nichts mehr machen könne. Er berichtet von einem Verkehrsunfall, der bereits 20 Jahre zurückliegt. Ein tonnenschwerer Bus war über ein offenes Cabrio gerollt. „Wo nichts mehr ist, geht auch für mich nichts mehr“, sagt er.

Wie geht ein Bestatter und Thanatologe mit dem Tod um?

Kann ein Mensch unbeschwert leben, dem die Tödlichkeit des Alltags ständig vor Augen geführt wird? „Ich streife den Tod mit dem Verlassen des Bestattungsinstituts ab. Egal, was ich gemacht oder gesehen habe, das kommt mir nicht ins Haus.“ Wendel klingt jetzt sehr bestimmt. Jeder müsse selbst wissen, wie er Gesehenes am besten verarbeite. „Ich habe keine besondere Strategie, das fällt einfach hinten weg.“ Klar gebe es auch Tage, wo das mitunter schwerfalle. Etwa, wenn ein Kind vor ihm auf dem kalten Edelstahl liege. „Aber ich kann ja nicht sagen, ich mache das nicht, nur weil es ein Kind ist.“

Aufgrund seiner Arbeit versucht Wendel, das Leben bewusster wahrzunehmen, mehr zu genießen. Obwohl er mehrmals im Jahr verunglückte Motorradfahrer beerdigt, überrascht ihn die Frage, ob er selbst einen Motorradschein besitzt. „Na klar, seit 20 Jahren, warum nicht?“, sagt er ohne ein Zögern. „Vielleicht bin ich ab und zu ein bisschen verrückter als andere.“ Weil er weiß, wie schnell es vorbei sein kann.

Angst vor dem Tod hat der Thanatologe keine. „Nein, Angst braucht keiner zu haben. Lassen wir die Religion mal außen vor. Es wird da etwas geben. Wir werden wieder in den Kreislauf des Lebens zurückgeführt.“ Und selbstverständlich lebe auch die Seele eines Menschen weiter. Wendel sagt: „Vielleicht nicht unbedingt auf einer Wolke sitzend und ein Hosianna singend. Aber sicherlich in den Gedanken und Erinnerungen der Nachkommen.“

