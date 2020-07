10:00 Uhr

Oettinger Gymnasiasten erhalten Deutschen Gründerpreis

Die Siegerehrung von bundesweitem Existenzgründer-Planspiel findet im AEG statt.

Trotz erschwerten Bedingungen während der Corona-bedingten unterrichtsfreien Zeit beteiligten sich zwischen Dezember 2019 und Juni 2020 drei Teams des Albrecht-Ernst-Gymnasiums in Oettingen (AEG) am größten bundesweiten Existenzgründer-Planspiel „Deutscher Gründerpreis für Schüler“.

Im Fokus des internetbasierten Wettbewerbs mit insgesamt 728 teilnehmenden Teams stand die Entwicklung eines fiktiven Unternehmenskonzeptes inklusive Businessplan und Marketingstrategie. Rat und Hilfe während der siebenmonatigen Spielphase erhielten die Schülerteams von ihren Unternehmenspaten, Jürgen Müller (Gastronomie), Anita Enßle (ENKE Schachtbau), Gernot Randi (Autohaus Randi), ihrem AEG-Coach und P-Seminarleiter Herbert Neuhaus, und der Sparkasse Donauwörth, die die Geschäftsidee finanzierte und den Wettbewerb neben den bundesweiten Gründerpreis-Partnern Stern, ZDF und Porsche auf regionaler Ebene betreute.

Das Team „Proper Technology For Everyone“ belegte mit seiner Geschäftsidee hierzu den ersten Platz, gleichzeitig Platz drei in Bayern und Platz 56 auf Bundesebene. Mario Müller, Noah Grimm, Lorenz Früchtl und Robin Schäfer sehen mit ihrem Konzept einen großen Markt, um Senioren in Seminaren digitale Anwendungen verständlich näher zu bringen. Das teilt die Schule mit. Den zweiten Platz belegte das Team „Mensch hilft Mensch“ (Leonie Lindner, Alexander Kritsch, Johanna Meitinger, Lara Sieber und Nicole Meilbeck), das eine App mit benutzerfreundlichen Inhalten entwickelte, über die soziale Dienstleistungen vermittelt werden können und somit Angebot und Nachfrage weltweit zusammenbringen kann. Das drittplatzierte Team „Easy Sole“ (Lukas Weißbeck, Fabian Heuberger, Marcel Randi und Nicolas Geisenberger) hat mit seiner Produktidee einen Weg gefunden, um mit einer besonderen Sohle die Stollen von Fußballschuhen auf den Laufwegen außerhalb des Rasens zu schonen. Neben der Kostenersparnis, Stollen nicht mehr so häufig austauschen zu müssen, beugt diese auch der Rutschgefahr auf glatten Böden vor.

Experten bewerten die Schülerprojekte

Externe Wirtschaftsexperten bewerteten die Business-Konzepte der Schülerteams und gaben Anregungen. Die Ergebnisse wurden bei einer Abschlussbesprechung, die in der Aula des Albrecht-Ernst-Gymnasiums stattfand, bekannt gegeben. Dabei wurden von der Sparkasse Donauwörth an die Schülerinnen und Schüler, die Unternehmenspaten und an das AEG Zertifikate, Urkunden und Preise überreicht.

Insgesamt zogen alle Beteiligten beim Erfahrungsaustausch zum Gründerpreis für Schüler ein positives Fazit. „Mit der Entwicklung der Geschäftsideen haben die Schülerinnen und Schüler großartige Arbeit geleistet und dabei wertvolle Erfahrungen für das zukünftige Berufsleben gesammelt“, sagte Studiendirektor Herbert Neuhaus, der die Schüler bei ihren Ausführungen unterstützte. (pm)

