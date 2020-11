12:00 Uhr

Pläne für Biomüll-Aufbereitungsanlage in Hürnheim: Weitere Details bekannt

Plus Auf dem Gelände der Pulvermühle in Hürnheim soll eine Kompostieranlage entsehen. Was über die Pläne bekannt ist und wie es um die Motorradfahrer-Debatte in Christgarten steht.

Von Matthias Link

Es gibt Pläne für eine Biomüll-Aufbereitungsanlage in der Gemeinde Ederheim. Das Landratsamt Donau-Ries hat auf Nachfrage bestätigt, dass sich ein Interessent beim Landratsamt nach den gesetzlichen Vorgaben für die Errichtung einer Kompostieranlage auf dem Gelände der Pulvermühle bei Hürnheim erkundigt habe. Dem Interessenten seien die fachlichen Anforderungen bezüglich des Schutzes der Bevölkerung vor Lärm, Gerüchen und anderen Immissionen genannt worden sowie die gesetzlichen Anforderungen an das Genehmigungsverfahren und an die zu erstellenden Planunterlagen.

Laut Landratsamt ist jedoch bislang kein Antrag eingegangen und damit noch kein förmliches Verfahren anhängig. Deshalb könnten zu diesem Vorhaben noch keine näheren Auskünfte erteilt werden und aus Datenschutzgründen auch keine Angaben zum möglichen Antragsteller gemacht werden.

Kompostieranlage auf dem Gelände der Pulvermühle in Hürnheim

Bei der Bürgerversammlung in Ederheim, die vor Kurzem stattgefunden hat, hieß es, dass eine Anfrage des Landratsamts Heidenheim-Ostalb bezüglich einer solchen Biomüll-Aufbereitungsanlage vorläge. Das Landratsamt Heidenheim-Ostalb teilt auf RN-Nachfrage mit, dass dem Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim die Pläne für eine solche Kompostieranlage in der Gemeinde Ederheim bekannt seien.

Ob der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb sich jedoch an dem Projekt beteiligen werde, dazu wollte die Sprecherin des Landratsamts zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage machen, dazu sei das Projekt noch nicht weit genug fortgeschritten, heißt es.

Motorradfahrer durch Christgarten: Eine neue Applauskurve?

Ein weiteres problematisches Thema, das bei der Bürgerversammlung aufgekommen war, waren die Motorradfahrer bei Christgarten, die vor allem im Sommer zu erheblichen Lärm-Belästigungen führen. Bürgermeisterin Petra Eisele teilt auf Anfrage mit, dass die Gemeinde dazu im Kontakt mit der Verkehrspolizei sei, die im Sommer dort wieder präsent sein und kontrollieren solle, ob die Motorräder nicht zu laut seien.

Die Polizei habe bislang zweimal jährlich Kontrollaktionen durchgeführt, wie Walter Beck, Leiter der Polizeiinspektion Nördlingen, sagt. Die Kontrollaktionen seien ohne besondere Feststellungen oder Vorfälle verlaufen. Gerüchte, wonach sich die Motorradfahrer-Szene von der Großsorheimer sogenannten „Applauskurve“ nach Christgarten verlagere, habe die Polizei gehört. Sie könne dies bislang aber nicht bestätigen. „Wir werden die Strecke im Jahr 2021 ganz besonders im Auge behalten“, sagt Beck.

Motorradunfälle habe es bei Christgarten in den vergangenen beiden Jahren nicht gegeben, sagt der Polizeichef, überhaupt habe es dort keinen schwerwiegenden Verkehrsunfall gegeben. Allerdings hätten sich sieben Wildunfälle und ein Unfall mit einem Alleinbeteiligten ereignet, so Walter Beck.

Lesen Sie auch:

Funkmast, Motorradfahrer, Biomüll: Darüber diskutiert die Gemeinde Ederheim

Warum die evangelische Pfarrerin das Ederheimer Feuerwehrauto segnete

Kurve bei Großsorheim: „Applaus gibt es höchstens für Radfahrer“

Themen folgen