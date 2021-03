vor 17 Min.

Punktesystem für Bauplätze in Ederheim

Plus In Ederheim werden Baugebiete nach Punkten an Interessenten vergeben. Welche Kriterien bei der Vergabe eine Rolle spielen.

Vor einigen Wochen präsentierte die Stadt Nördlingen ein Punktesystem für Bauplätze in Nähermemmingen. Wer Kinder hat, sozial engagiert ist, bekommt Punkte. Und das plant nun auch die Gemeinde Ederheim in ähnlicher Form für das Baugebiet „Westliches Ederheim“.

„Wir haben die vergangenen Monate einen Fragenkatalog erarbeitet, um eine möglichst gerechte Bauplatzvergabe gewähren zu können“, schildert Bürgermeisterin Petra Eisele. 18 Bauplätze verkaufe die Gemeinde, mehr als 30 Interessenten gebe es derzeit. Bis 28. März müssten diese die Unterlagen abgeben, anschließend prüfe der Gemeinderat die Papiere. „Bis Mitte April sollen die Bewerber Bescheid wissen“, sagt Eisele.

Der Arbeitsort ist ein Kriterium für einen Bauplatz in Ederheim

Für ein Grundstück können sich die Interessenten bewerben und drei Wünsche abgeben. Berücksichtigt wird beispielsweise, wie lange eine Person schon ihren Hauptwohnsitz in Ederheim hat, ob zwischen einem und fünf sowie mehr als fünf Jahre. Bewerber können angeben, ob sie Kinder haben, schwanger sind und ob sie ehrenamtlich aktiv sind, beispielsweise in einem örtlichen Verein. Auch hier spielt die Dauer eine Rolle.

Wie eine Person oder eine Familie aktuell wohnt, wird ebenfalls berücksichtigt. „Wer in einer 60-Quadratmeter-Wohnung wohnt und jetzt heiraten will, in die Familienplanung geht, braucht eine andere Wohnform“, sagt Eisele. Zudem gibt es Punkte für Bewerber, die in der Gemeinde arbeiten – jedenfalls, solange sie nicht geringfügig beschäftigt sind.

Was die Bauplätze im Baufgebiet "Westliches Ederheim" kosten

Innerhalb von drei Jahren müsse das Wohnhaus gebaut und danach fünf Jahre lang bewohnt werden. Wie viele Punkte es für welches Kriterium gibt, möchte Eisele auch auf mehrfache Nachfrage nicht preisgeben. „Wir haben das im Gemeinderat so beschlossen, dass wir das nicht bekannt geben“, sagt die Bürgermeisterin.

Für einen Bauplatz zahlen die Interessenten pro Quadratmeter 92 Euro. Dazu kommen die Kosten für die Wasserversorgung mit 3,02 Euro pro Quadratmeter, die Kosten für den Erdgasanschluss in Höhe von 1500 Euro sowie die Mehrkosten für den Regenwasseranschluss samt einem Regenwasserspeicher für knapp 3120 Euro bei den meisten Grundstücken.

Einen Internetanschluss gibt es noch nicht, allerdings sind Leerrohre verlegt worden. „Somit haben wir Vorkehrungen getroffen, damit es einmal Glasfaseranschlüsse im Baugebiet geben kann“, sagt Eisele.

Derzeit liegen acht Bewerbungen für das neue Baugebiet auf dem Tisch der Gemeindekanzlei. (mit murb)

