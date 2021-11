Vier Unfälle: Ein 16-Jähriger wird schwer verletzt

Die Polizei rückt am Freitag mehrmals aus. Gleich zweimal verunglücken am Morgen Motorradfahrer - in Deiningen schwer.

Zu vier Unfällen ist es am Freitag in der Region gekommen. Gegen 10.40 Uhr fuhr ein 40-Jähriger die Straße „Bei den Kornschrannen“ in Richtung Löpsinger Straße entlang und musste wegen des Verkehrs immer wieder anhalten, so auch auf Höhe der Sparkasse. Eine hinter ihm fahrende 66-Jährige hielt rechtzeitig. Die nachfolgende 24-jährige Autofahrerin erkannte die Situation der Polizei zufolge aber zu spät und fuhr auf die 66-Jährige auf, wobei diese noch auf das Fahrzeug des 40-Jährigen geschoben wurde. Bei dem Zusammenstoß soll ein Sachschaden von insgesamt rund 3500 Euro entstanden sein.

Unfall in Auhausen geht glimpflich aus

In Auhausen hat sich am Freitagmorgen gegen 7 Uhr ein Unfall mit einem Kradfahrer ereignet. Ein 17-Jähriger fuhr mit seinem Leichtkraftrad entlang der Staatsstraße 2221 von Auhausen kommend in Richtung Oettingen. Als eine ihm vorausfahrende Autofahrerin (33) bremste, bemerkte er dies laut Polizeibericht zu spät und fuhr auf sie auf. Dabei wurde er über das Auto geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 1200 Euro.

16-Jähriger wird in Deiningen schwer verletzt

Ein weiterer Unfall mit einem Kradfahrer hat sich ebenfalls am Freitagmorgen gegen 7 Uhr in Deiningen ereignet. Ein 16-Jähriger fuhr die Jahnstraße entlang und wollte die Hauptstraße in Richtung Mühlstraße überqueren. Dabei missachtete er den Angaben zufolge die Vorfahrt eines 34-Jährigen, der mit seinem Auto entlang der Hauptstraße in Richtung Fessenheim fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 16-Jährige zunächst auf der Motorhaube des Autos landete und dann zu Boden stürzte. Er wurde dabei schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 5000 Euro.

In Balgheim ist es aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung zu einem Unfall gekommen. An der Kreuzung Mühlstraße/Dorfstraße stießen zwei Autos zusammen. Gesamtschaden: rund 7500 Euro. (pm)

