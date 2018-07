15:24 Uhr

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 25

Sechs Menschen werden schwer verletzt, darunter zwei Jugendliche. Zwei Hubschrauber sind im Einsatz.

Sechs Personen sind bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 25 verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 62 Jahre alte Frau aus Mittelfranken am Samstag, gegen 11.40 Uhr, mit ihrem Pkw aus der Ortsmitte Fremdingen kommend auf die Bundesstraße in Richtung Nördlingen einbiegen. Dabei übersah sie einen Wagen, der von Nördlingen in Richtung Dinkelsbühl fuhr. Die 62 Jahre alte Unfallverursacherin hatte das Vorfahrtszeichen „Vorfahrt achten“ übersehen, so die Polizei.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Das Auto der Unfallverursacherin schleuderte und kam in einem Maisfeld zum Stehen.

Im Fahrzeug der Unfallverursacherin saßen insgesamt vier Personen, darunter zwei Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren. Sämtliche Insassen dieses Pkw, auch der 32 Jahre alte Beifahrer aus Mittelfranken, wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kinder wurden mit Hubschraubern in umliegende Kliniken geflogen.

Die Insassen des anderen Pkw, ein 24 Jahre alter Norweger und ein 72 Jahre alter Mann aus Norddeutschland, wurden ebenfalls schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Lebensgefahr besteht bei keiner der Personen.

Insgesamt entstand ein Schaden an beiden Fahrzeugen von mindestens 40000 Euro. Die Feuerwehren aus Marktoffingen und Fremdingen waren mit mindestens 35 Mann im Einsatz; die Strecke war für etwa eine Stunde komplett gesperrt. (pm)

