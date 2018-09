05:30 Uhr

Smartphones an Schulen: Eine Chance

Das AEG Oettingen ist eine von bayernweit 135 Schulen, die eine eigenständige Nutzung des Handys erproben. Wie Lehrkräfte und Schüler das Thema sehen.

Von Julian Würzer

Was war nochmals Demokratie? Was ist ein Endoplasmatisches-Retikulum? Und wie rechnet man man mit dem Gauß-Algorithmus? Stellt man sich solche Fragen im Alltag, zückt man kurz das Smartphone und googelt. Im Schulunterricht war das bis vor einiger Zeit noch nicht möglich. Mittlerweile hält die Technologie immer mehr Einzug in den Unterricht. Außerhalb der Schulstunden ist nach Angaben des staatlichen Schulamts im Landkreis Donau-Ries die Nutzung des Handys auf dem Schulgelände per Schulgesetz geregelt: Mobilfunkgeräte, die nicht für den Unterricht bestimmt sind, müssen ausgeschalten werden. Bei Verstößen könne das Gerät vorübergehend einbehalten werden. Nun könnte allerdings Bewegung in die Sache kommen: 135 Schulen in Bayern erproben seit Beginn des Schuljahres eine eigenständige Regelung zur Nutzung von Handys – darunter das Albrecht-Ernst-Gymnasium (AEG) in Oettingen.

Für den Schulleiter des AEG Günther Schmalisch ist die Nutzung eines Handys im Unterricht notwendig. „Wo sollen die Schüler den richtigen Umgang mit Smartphones lernen, wenn nicht an der Schule“, sagt er im Gespräch mit den RN. Zusammen mit Lehrern, Schülern und Eltern will er bis Weihnachten ein Konzept für die Schule aufstellen. Derzeit müssen die Schüler ihr Smartphone ausschalten. Lediglich, wenn sie beim Lehrer anfragen, dürfen sie es nutzen: ob im Unterricht, um einen Wikipediaartikel zu lesen oder um die Mutter zu Hause anzurufen. Laut Schmalisch ein Konzept, mit dem es bisher wenige Probleme gab. „Vielleicht bleibt die Nutzung auch so“, sagt er. Wichtig sei ihm bei einer Regelung, dass niemand benachteiligt werde. Sollte ein Schüler aus finanziellen Gründen kein Smartphone besitzen, stelle die Schule ein Tablet zur Verfügung.

Schmalisch spricht sich auch für eine produktive Nutzung aus, etwa für Recherchezwecke oder um Dokumente im Unterricht schneller über den Beamer an die Wand zu projizieren. Das spare auch den Lehrern enorm Zeit. Außerdem sieht der Schulleiter eine Chance, damit sich Lehrer und Schüler auf Augenhöhe begegnen können. „Kennt sich ein Lehrer mit einer App nicht so gut aus, dann könnte auch mal ein Schüler der Experte sein“, sagt er. Dies untergräbt seiner Meinung nach keine Autorität, sondern schaffe Respekt. „Es gibt wohl nichts Schlimmeres, als wenn sich ein Lehrer vorne hinstellt und so tut, als wüsste er alles.“ Berührungsängste der Lehrer schloss er derweil aus. Es gebe so viele interne Schulungen, die den meisten die Angst genommen hätten. Für die Handynutzung auf den Pausenhöfen hat Schmalisch noch keine konkrete Idee. Er könne sich aber Zonen auf dem Schulgelände vorstellen in denen das Smartphone genutzt werden darf.

Am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) in Nördlingen ist die Nutzung laut Schulleiter Robert Böse durch das Gesetz geregelt. Smartphones werden verwendet wie vorgeschrieben, sollte ein Schüler zu Hause anrufen wollen, müsse er davor einen Lehrer fragen, sagt Böse. Innerhalb des Unterrichts komme es jedoch häufig vor, dass Schüler ein Smartphone zur Recherche benutzen dürfen. Böse sieht in dem Gerät eine große Ablenkung für die Schüler. „Wenn das Handy in der Hosentasche vibriert, dann kann dies den Schüler immer wieder aus der Konzentration reißen“, sagt Böse. Dennoch gehöre das Smartphone zur Lebenswirklichkeit, weshalb auch er an dem Ergebnis des Projektes des Staatsministeriums interessiert sei.

Ähnlich wie am THG ist die Nutzung an der Realschule Maria-Stern in Nördlingen geregelt. Laut Schulleiter Thomas Möckel gelte eine Grundregel: Das Handy dürfe nicht aktiv genutzt werden. Jeder Schüler habe ein Schließfach für Wertgegenstände und die meisten würden ihr Smartphone am Morgen darin ablegen und bei Schulende wieder mitnehmen. Allerdings gebe es Ausnahmen für den Unterrichten, etwa wenn Lehrer das Mobilfunkgerät für die Schulstunden einplanen. Allerdings verfolgt Möckel nach eigenen Angaben das Pilotprojekt des Staatsministeriums. „Ich denke, so wie es im Moment geregelt ist, wird es künftig wohl nicht mehr gehandhabt werden.“

Die Schüler Lena Quirsfeld, Simon Bühler, Stelle Ströbele, David Mugratsch und Johanna Martin der zehnten Klasse des AEG sprechen sich für eine Lockerung der derzeitigen Regelung aus. Lena Quirsfeld wäre es wichtig, im Unterricht die Möglichkeit zu haben, nach Fachbegriffen zu googeln, die der Lehrer verwende – ganz ohne vorher Fragen zu müssen.

Stella Ströbele würde mehr Lernapps für den Schulunterricht verwenden wollen. In den Pausen würden die Schüler auch gerne mal Musik am Handy hören wollen oder die Nachrichten lesen.

