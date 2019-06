vor 38 Min.

So verbringen die Rieser ihren Urlaub

Die Rieser buchen für ihren Urlaub gern klassische Ziele wie Italien, Spanien oder Portugal. Experten verzeichnen zudem einen Trend hin zu Öko- oder Gesundheitsreisen.

Von Bernd Schied

Trotz Klimakrise und teilweise völlig überlaufenen Urlaubsregionen ist die Reiselust der Deutschen wie auch der Rieser ungebrochen. Fast jeder Zweite plant laut einer aktuellen Tourismusanalyse der Stiftung für Zukunftsfragen in diesem Jahr zu verreisen. Jeder achte plant sogar zwei oder mehr Urlaube. Im Gegensatz dazu sagten lediglich 17 Prozent der Bürger, dass sie 2019 nicht in den Urlaub fahren würden. Konstant ist der Studie zufolge die Zahl der noch Unentschlossenen mit 38 Prozent, von denen erfahrungsgemäß etwa ein Drittel im Laufe des Jahres doch noch verreisen werde. Deutschland bleibe das beliebteste Reiseziel. Jeder fünfte Bundesbürger plane, seinen Haupturlaub im eigenen Land zu verbringen.

Klassiker sind noch immer im Trend

Unabhängig von diesem Trend sei der Urlaub im europäischen Ausland nach wie vor voll im Trend, wie Christian Grimmer vom gleichnamigen Reisebüro in Nördlingen auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. Italien, Spanien, Griechenland und Portugal stünden immer noch ganz oben auf der Wunschliste der Urlauber.

Nach einigen Jahren der Flaute hätten auch die Türkei und Ägypten wieder angezogen. Die Angst vor Anschlägen sei merklich zurückgegangen, sagt Grimmer. Außerdem biete beispielsweise die Türkei ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Christian Grimmer stellt zudem einen zunehmenden Trend hin zum „Umwelt-Tourismus“ fest. Verschiedene Veranstalter oder Hotels hätten diesen „Ökotrend“ aufgegriffen und würden entsprechende Angebote in ihren Häusern anbieten. Insgesamt, so Grimmer, nehme der Urlaub bei Menschen seiner Feststellung nach einen hohen Stellenwert ein.

Gleiches stellt auch Susanne Brand vom Reisebüro Reiseland 24 in der Donauwörther Reichsstraße fest. Auch bei ihr würden die klassischen Urlaubsländer Italien, Spanien und auch wieder Griechenland stark nachgefragt. Weniger dagegen werde bei ihr Urlaub im eigenen Land gebucht. Susanne Brand hat dafür eine Erklärung: „Wer in Deutschland Urlaub machen will, der bucht in der Regel direkt von zu Hause aus bei den jeweiligen Hotels oder Veranstaltern.“

Eine sehr rege Nachfrage gebe es nach wie vor bei Kreuzfahrten, sowohl im Süden (Mittelmeer) als auch im Norden Europas. Auf die Frage, ob die inzwischen viel diskutierte Umweltverschmutzung durch die Kreuzfahrtriesen bei ihren Kunden zum Thema gemacht würde, sagte die Reiseexpertin: „Bis jetzt hat das keine allzu große Rolle gespielt.“ Allgemein legten die Kunden großen Wert auf eine gute Beratung. Gleichzeitig erwarteten sie Hilfe und Unterstützung durch ihr Reisebüros, sollte es bei der Urlaubsreise irgendwelche Probleme geben.

Bei Gesundheitsreisen ist Yoga gefragt

Zunehmender Beliebtheit erfreuten sich Individualreisen, konstatiert Anke Lechner vom Südwind-Reisebüro in Oettingen. Wer abseits der Touristenströme seinen Urlaub verbringen wolle, buche verstärkt Angebote, die auf seine jeweiligen Bedürfnisse genau zugeschnitten seien. Wie allgemein würden auch bei ihr derzeit Kreuzfahrten verstärkt nachgefragt, wenngleich der eine oder andere sich durchaus nach der Umweltproblematik bedingt durch die Antriebe der Schiffe erkundige.

Immer attraktiver würden darüber hinaus Gesundheitsreisen, bei denen beispielsweise Yoga breiten Raum einnehme. Hier sei vor allem Indien ein häufiges Reiseziel.

