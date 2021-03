vor 1 Min.

Sport gehört für Oettinger Stadträtin einfach dazu

Katharina Kaufmann aus Nittingen läuft in ihrer Freizeit 50 bis 70 Kilometer die Woche. Früher hat sie den Sport auf Leistungsniveau betrieben und ist bei Wettkämpfen angetreten.

Von Lisa Gilz

Wenn Katharina Kaufmann aus Nittingen nicht gerade im Krankenhaus arbeitet oder in ihrer Rolle als Stadträtin aktiv ist, macht sie vor allem eines gerne: Sport. Nicht selten sieht man die 60-Jährige beim Joggen oder mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit. In Megesheim aufgewachsen, hat sich Kaufmann schon immer viel draußen aufgehalten.

In ihrer Kindheit beschränkte sich das Vereinsangebot auf Fußball, also wurde mit den anderen Kindern vor allem Ball gespielt. Wenn es um Sport ging, wollte sie mit den Buben mithalten und bewies sich selbst, wie weit ihr Ehrgeiz sie bringen kann. Während sie zeitweise Leistungssportlerin war, liebt sie den Wettkampf heute immer noch. 2019 hat sie noch den zweiten Platz beim Jedermannslauf in Oettingen geholt.

Was heute ihr Hobby ist, hat Kaufmann schon als Leistungssport getrieben

Kaufmann begann vor 33 Jahren damit, Laufsport als Hobby zu betreiben. „Ich hatte grade mein zweites Kind bekommen, als ich mit 27 angefangen habe, joggen zu gehen“, erzählt sie. Es sei dem Zufall geschuldet gewesen, dass sie über den Oettinger Lauftreff dann schließlich nach Regensburg kam und dort anfing, Laufen als Leistungssport zu betreiben. Damals trainierte sie jeden Tag mindestens einmal. Mit der Gruppe aus Regensburg hat sie an Deutschen Meisterschaften und Marathons teilgenommen.

Sie selbst habe es sich einfach gemacht und das getan, was ihr vom Trainer gesagt wurde. „Heutzutage messen vor allem die jungen Leute alles , um sich noch zu verbessern. Auch was die Ernährung angeht“, sagt Kaufmann. Die Stadträtin ist dankbar für die Zeit. „In Regensburg habe ich tolle Freundschaften geschlossen, mit Läufern aus Kempten und München.“ Den Kontakt zu den Laufkollegen gibt es immer noch.

Nach der Geburt ihres dritten Kindes zog sie sich allmählich aus dem Leistungssport zurück, aber das Laufen aufgeben konnte Kaufmann nicht. „Ich versuche in der Woche 50 bis 70 Kilometer zu schaffen“, sagt sie. Auf technische Gadgets, die ihre Kilometer mitzählen, verzichtet sie heute noch und läuft nach Gefühl. Um ihren inneren „Schweinehund“ zu überwinden, hat die Hobbysportlerin einen einfach Trick. Die aus ihrer Sicht einfachste Lösung, sich aufzuraffen, sei, sich einfach mit jemandem zum Sport zu verabreden. Wenn man verabredet sei, dann überlege man nicht lange, sagt Kaufmann. Außerdem wäre es nicht so langweilig, die zehn bis 20 Kilometer zu laufen. „Die Zeit vergeht einfach schneller, wenn man zusammen läuft und reden kann“, sagt die Hobbysportlerin. Mit ihrem Mann hätte es nie so richtig hingehauen, wenn sie zusammen laufen waren. Entweder war sie zu schnell oder er. „Manchmal ist er in letzter Zeit mit dem Fahrrad mitgefahren, das ging dann.“

Kaufmann organisiert unter anderem den Stadtlauf in Oettingen

Ohne ausreichende Bewegung würde sich Kaufmann nicht wohlfühlen. Um sich auch ohne das Laufen auszulasten, fährt die 60-Jährige jeden Tag bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad zu ihrer Arbeit ins Krankenhaus nach Nördlingen. Sport wirkt sich bei Kaufmann nicht nur positiv auf ihre physische Gesundheit aus, auch psychisch ist das Hobby für sie wichtig. Wenn sie eine Zeit lang keinen Sport machen konnte, weil es zu viel zu tun gab, dann freut sie sich riesig, wieder rauszugehen und laufen zu können. Sie findet es schade, dass Kinder heute nicht mehr so viel draußen spielen.

Sie selbst leitet die Kinderleichtathletikgruppe in Oettingen. Hier können sich Kinder zum Beispiel beim Laufen oder Hochsprung auspowern. Kaufmann macht sich in Oettingen aber auch noch anders für den Sport stark. Sie organisiert den Stadtlauf und ist Abteilungsleiterin des Lauftreffs. Darüber, dass die Gruppe sich dienstags und donnerstags unter den Corona-Maßnahmen wieder treffen darf, ist die Nittingerin besonders froh. Das Gute sei, dass Sport im Freien immer möglich ist. Für sie zählt: Hauptsache raus und an die frische Luft.

