17:03 Uhr

Über 80-Jährige in Bopfingen sollen bald Impfangebot bekommen

Über 80-Jährige aus Riesbürg und Kirchheim sollen wohnortnah geimpft werden. Warum Nördlingen keine Alternative ist.

Die Gemeinde Riesbürg will in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kirchheim am Ries und der Stadt Bopfingen älteren Mitbürgern ein wohnortnahes Impfangebot gegen das Coronavirus machen. Das gab Bürgermeister Willibald Freihart im Gemeinderat bekannt.

Geplant sei, in der Bopfinger Stauferhalle mittels mobiler Impfteams die über 80-Jährigen mit Impfstoff zu versorgen, damit diese nicht den verhältnismäßig langen Anfahrtsweg ins Impfzentrum nach Aalen auf sich nehmen müssen.

Warum Bürger in Bopfingen nicht nach Nördlingen zur Impfung können

Wie berichtet, können die württembergischen Riesgemeinden das nahegelegene Impfzentrum im bayerischen Nördlingen nicht in Anspruch nehmen, weil die Impfaktionen in dem Bundesland stattfinden müssen, in dem die Betroffenen ihre Hauptwohnsitze haben. Innerhalb des Bundeslandes können jedoch verschiedene Impfzentren genutzt werden. Wer in Aalen keinen Termin bekommt oder sich dort nicht impfen lassen will, kann dies beispielsweise in Heidenheim tun.

Freihart wies darauf hin, dass bis dato das Land Baden-Württemberg noch keine Auskunft darüber gebe, wann ein mobiles Impfteam nach Bopfingen komme. Darüber hinaus sei noch nicht bekannt, wie viel Impfstoff zur Verfügung stehe.

Bopfingen schreibt die Bürger an

Unabhängig davon werde die Gemeindeverwaltung alle impfberechtigten über 80-Jährigen in der Kommune persönlich anschreiben. Anhand einer verbindlichen Rückantwort könne dann das Interesse an einer Impfung in Bopfingen bekundet werden, so der Bürgermeister. Eine solche Vorgehensweise sei notwendig, um die entsprechenden Vorbereitungen treffen zu können.

Bei den übrigen Tagesordnungspunkten handelte es sich um Formalitäten. Eine davon war die Anpassung der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr. Sofern die Hauptversammlung künftig nicht als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden könne, seien die notwendigen Wahlen und Abstimmungen auch per Briefwahl oder online möglich. (bs)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen