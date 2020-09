vor 32 Min.

Unbekannter zerkratzt Auto in Reimlingen

In Reimlingen wird am Wochenende die Motorhaube und Fahrerseite eines BMW zerkratzt. Nun sucht die Nördlinger Polizei nach Hinweisen zu Tat und Täter.

In Reimlingen ist in der Zeit zwischen Samstag, 26. September, 14.30 Uhr und Sonntag, 27. September, 11.45 Uhr, die Motorhaube sowie die Fahrerseite eines roten BMW zerkratzt worden. Wie die Polizei berichtet, stand das Auto in einem frei zugänglichen Hof im Riedweg. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Die Nördlinger Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. PM

