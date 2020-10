vor 22 Min.

Verfolgungsjagd mit Polizei in Nördlingen

Unbekannter fährt mit bis zu 210 km/h

Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag gegen Mitternacht einen Raser verfolgt. Eine Zivilstreife wollte laut Polizeiangaben den Fahrer eines schwarzen 3er BMW mit Aalener Kennzeichen im Inneren Ring kontrollieren. Dieser habe aber die Anhalteaufforderung und das eingeschaltete Blaulicht ignoriert und sei zunächst in Richtung Wallerstein geflüchtet. Die Verfolgung ging dann mit Blaulicht und Martinshorn über die B25 bis zur Ausfahrt Wallerstein weiter. Auf dieser Strecke habe der Fahrer des BMW eine Geschwindigkeit von bis zu 210 Kilometern pro Stunde erreicht.

Dort bog der Fahrer in Richtung Benzenzimmern ab und überholte trotz mangelnder Sicht einen Lkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Verfolgung ging mit Unterstützung der Aalener Polizei bis Zöbingen, wo die Verfolgung aufgrund der Gefährdung der eingesetzten Kräfte abgebrochen wurde. Durch die gefährliche Fahrweise wurde niemand verletzt, es entstand laut Polizei an einem Dienstfahrzeug ein leichter Schaden an einer der Felgen. Die Polizei Nördlingen bittet dringend um Hinweise zu dem Fahrzeug oder Fahrer und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (pm)

