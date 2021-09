Wassertrüdingen

vor 17 Min.

Innenminister Herrmann unterstützt Reaktivierung der Hesselbergbahn

An der Bergrose in Wassertrüdingen sprachen Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner und die stellvertretende Landrätin Ursula Kneißl-Eder mit dem Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (von links).

Plus Wassertrüdingen soll nicht Endpunkt der Hesselbergbahn werden. Um die Reaktivierung im Ries voranzutreiben, soll es bald ein Treffen in Oettingen oder Nördlingen geben. Was der Minister vor Ort verspricht.

Von Peter Tippl

Eine „gemeinsame Erklärung zur Reaktivierung der Bahnstrecke Gunzenhausen – Nördlingen“ hatten politische Mandatsträger aus den drei an der Strecke anliegenden Landkreisen Ansbach, Weißenburg-Gunzenhausen und Donau-Ries vor zwei Monaten in Wassertrüdingen mit der Bitte an die Staatsregierung, die Komplettreaktivierung voranzutreiben, unterzeichnet. Diese Resolution wurde nun von Wassertrüdingens Bürgermeister Stefan Ultsch an den Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann bei dessen Besuch im Klingenweiherpark überreicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen