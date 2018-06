vor 20 Min.

Weiterarbeiten am Projekt Almarin

Wer einen Almarin-Sticker am Auto hat, kann in den nächsten Monaten einen Saunaabend im Hallenbad in Mönchsdeggingen gewinnen.

Hinter den Kulissen tut sich in diesen Tagen einiges, damit das Bad eines Tages wieder eröffnet werden kann. Der Förderverein hat sich jetzt eine neue Aktion einfallen lassen.

Von Martina Bachmann

Immer wieder bekommt Michael Gumpp vom Förderverein Almarin diese Frage gestellt: „Wann macht das Hallenbad wieder auf?“ Noch gibt es darauf keine Antwort – doch hinter den Kulissen wird daran gearbeitet. So berichtet Mönchsdeggingens Bürgermeister Karl Wiedenmann, dass derzeit nach einem Fachbüro gesucht werde, das verlässliche Zahlen in Sachen Hallenbad ermitteln könne: „Wir brauchen jemanden, der nicht nur Bäder baut, sondern auch betreibt.“ Die aktuell vorliegenden Zahlen zur Sanierung seien aus dem Jahr 2011 – und somit nicht mehr aussagekräftig. Zudem sei im Zuge der Insolvenz einiges verwertet worden, so Wiedenmann. Die Bürgermeister im Ries wollen wissen, was es sie kostet, wenn sie sich am Hallenbad beteiligen – und ihr Amtskollege aus Mönchsdeggingen hat dafür Verständnis: „Jeder muss vor seinen Bürgern Rechenschaft ablegen, was er mit dem Steuergeld macht.“ Ohne eine „deutliche“ Förderung gehe es sowieso nicht, meint er.

Hinter vorgehaltener Hand ist zu hören, dass genau daran in Berlin gearbeitet wird. In der Bundeshauptstadt wird in diesen Tagen um den Etat 2018 gerungen, Grund für diesen späten Zeitpunkt ist die lange Phase der Regierungsbildung. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende, Ulrich Lange aus Nördlingen, hielt kürzlich eine Rede im Plenum. Darin forderte er nicht nur, dass mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird. Lange nahm auch zur Städtebauförderung Stellung, für die rund eine Milliarde Euro bereitgestellt werden könnte: „Im Vordergrund sollten Maßnahmen und Projekte stehen, die das Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger positiv beeinflussen und die Städte und Gemeinden attraktiver machen. Dazu gehört unserer Meinung nach auch die Sanierung kommunaler Einrichtungen, die die Menschen zusammenbringen, also auch Sporthallen, Schwimmbäder, Kultur- oder Jugendzentren und Theater.“ Dort finde das gesellschaftliche Leben der Menschen statt, dort kämen alle Generationen zusammen und tauschten sich aus, so der Bundestagsabgeordnete. „Da engagieren sich Menschen – füreinander und für ihre Stadt. Auch das zeichnet Lebensqualität aus. Dabei müssen wir die Städte und Gemeinden unterstützen, damit sie diese Angebote auch schaffen und erhalten können.“

Der Förderverein für das Almarin lässt ebenfalls nicht locker. Die Truppe um Rolf Bergdolt und Michael Gumpp hat sich einen neuen Coup überlegt: Sie verlost drei exklusive Saunaabende im Mönchsdegginger Hallenbad. Wer mitmachen möchte, muss sich einen der Almarin-Aufkleber sichern und ihn auf dem eigenen Auto anbringen. Die Mitglieder des Fördervereins verteilen die Sticker an den beiden Mess’-Samstagen auf der Rieser Verbraucherausstellung, wo sie mit einem Stand vertreten sind.

Mit 20 anderen einen Saunaabend genießen

Zudem gibt es die Aufkleber ab dem kommenden Montag im Medien-Service-Center der Rieser Nachrichten und bei allen Filialen der Raiffeisen-Volksbank Ries. Ende Juni, Juli und August, so Michael Gumpp, werden Fördervereins-Mitglieder im Ries ausschwärmen und jeweils einen Gewinner auslosen. Der darf sich dann mit 20 Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten einen tollen Sauna-Abend machen – Getränke und Catering inklusive. „In der Sauna funktioniert alles, auch die Duschen“, sagt Gumpp.

Auf knapp 650 Mitglieder ist der Förderverein mittlerweile angewachsen. Für sie alle soll es demnächst eine große Versammlung geben. Gumpp berichtet, dass auf ihn auch viele Gemeinderäte aus dem Ries zugekommen seien, die sich über das Bad informieren wollten. Der nächste wichtige Termin ist jetzt der 18. Juni. Dann wird der Kreisausschuss des Kreistages über einen Antrag von CSU/AL-JB beraten. Die Fraktion will, wie berichtet, eine Arbeitsgruppe für das Almarin einrichten. Ihr Ziel soll es sein, rechtliche Grundlagen zu klären: insbesondere bezüglich eines Zweckverbandes als Träger des Bades – sowie Kosten für die Sanierung, die Technikausstattung und den dauerhaften Badebetrieb ermitteln (lassen). Des Weiteren soll sie Fördergrundlagen prüfen, auch im Bezug auf touristische Aspekte. Erste Treffen der Arbeitsgruppe fanden bereits vorab statt, beteiligt war neben Wiedenmann und Mitgliedern des Fördervereins unter anderem Landrat Stefan Rößle.

