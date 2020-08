vor 20 Min.

Wildschwein fehlt nach Unfall bei Fremdingen

Ein Zeuge meldet das tote Tier auf der Straße. Als der Jagdpächter dort eintrifft, ist von dem Kadaver nicht mehr viel übrig.

Nach einem bislang der Polizei nicht gemeldeten Wildunfall auf der B 25 bei Fremdingen fehlt nun von einer toten Wildschwein jede Spur. Wie die Beamten berichten, konnte der zuständige Jagdpächter, als er am Sonntagmorgen nach dem Tier sah, nur noch Reststücke des Kadavers auf der Straße feststellen. Ein Zeuge hatte zuvor gemeldet, dass die Wildschwein an der Auffahrt der Ortsdurchfahrt Fremdingen zur B 25 liege. Die Polizei in Nördlingen bittet um Zeugenhinweise zum Verbleib des Jagdwildes unter Telefon 09081/29560. RN

