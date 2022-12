Alerheimer vertagen Entscheidung über die Kita-Erweiterung

Plus Der Alerheimer Bürgermeister gibt einen finsteren Ausblick auf die Gemeindefinanzen der nächsten Jahre. Das liegt auch an der möglichen Erhöhung der Kreisumlage.

Die Erweiterung der evangelischen Kita "Schatzkiste" in Alerheim war Thema im Gemeinderat. Konkret ging es dabei um die Frage, ob die Genehmigungsplanung weitergeführt werden soll. Sie ist erforderlich, um eine Baugenehmigung vom Landratsamt zu erhalten. Diese wiederum wäre vier Jahre lang gültig. Anfang Oktober verschob der Gemeinderat das Bauprojekt bereits wegen der finanziell angespannten Lage des Gemeindehaushalts.