Auto übersehen: Unfall mit 28.000 Euro Schaden bei Alerheim

Bei einem Unfall übersieht ein 53-Jähriger eine andere Autofahrerin. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig.

Ein Verkehrsunfall mit hohem Schaden hat sich am Dienstagabend kurz vor 19 Uhr in Alerheim ereignet. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 53-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Fessenheimer Straße nach links auf die Staatsstraße 2213 in Richtung Fessenheim einbiegen und übersah hierbei eine von rechts kommende 32-jährige Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von rund 28.000 Euro entstanden sei. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden. (AZ)