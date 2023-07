Verkehr in Alerheim: Kommt für manche Straßen Tempo 30?

In Alerheim findet eine Verkehrsschau statt. Der Gemeinderat nimmt sich anschließend vor, so wenig Schilder wie möglich einzusetzen.

So wenige Verkehrsschilder wie nur irgend möglich. Dieses Ziel verfolgte Bürgermeister Alexander Joas mit Nachdruck bei der Verkehrsschau in Alerheim. Das Ergebnis präsentierte er bei der jüngsten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause.

Verkehrs- und Straßenbaubehörden begutachteten zusammen mit Polizei und Bürgermeister die sanierten Straßen im Ort. Mögliche Gefahren im öffentlichen Raum sollen erkannt und beseitigt werden. Die neuen Beschilderungen und Markierungen bei Einmündungen wurden vom Gemeinderat diskutiert und dahingehend geprüft, ob sie tauglich sind, Unklarheiten bei Verkehrsteilnehmern und damit Unfallgefahren zu reduzieren. Joas' Berichte über die vorgeschlagenen Beschilderungen lösten beim Gemeinderat hin und wieder ein Kopfschütteln aus. Die Maximalforderung für die Parkplätze beim Dorfladen betrug beispielsweise 18 Verkehrszeichen. In der Festlegung konnte das reduziert werden auf die Beschilderung des Parkplatzes an der Ladesäule. Die Vorschläge aus der Verkehrsschau wurden einstimmig angenommen.

Vorschlag für ein ganzes Tempo-30-Gebiet in Alerheim

Bei den Straßen Burgwiese, Raiffeisenstraße, Stauferstraße, Postweg und Grosselfinger Straße ging es um die Frage, welche Beschilderung notwendig und zielführend sei. Joas unterbreitete den Vorschlag aus der Verkehrsschau, das gesamte Gebiet und nicht nur das Umfeld der Schule als Tempo 30 Zone auszuweisen. Damit sind Schilder nur jeweils bei der Einfahrt in den Bereich nötig. Die Gemeinderäte stimmten zu. Die Straßen in dem Bereich seien teilweise sehr schmal und nicht voll ausgebaut. Außerdem sei so das Neubaugebiet einbezogen.

Für die sanierten Straßen müssen etwa zehn neue Schilder für ca. 220 Euro pro Stück angeschafft werden. Dazu kommen die Kosten für das Aufstellen. Zur Sicherung gegen Diebstahl werden künftig alle Schilder mit Abreißmuttern gesichert. Die Sanierung der Hauptstraße werde während der Urlaubszeit fortgesetzt, informiert Joas. Fertigstellung soll Mitte Oktober sein, dann kann auch die Wette mit Wasser befüllt und bepflanzt werden.