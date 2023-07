Polizei sucht Zeuge nach Verkehrsunfall in Auhausen

Ein betrunkener Autofahrer verursacht am Wochenende einen Unfall in Auhausen. Die Polizei sucht den Zeugen.

Ein 19-Jähriger hat am Wochenende einen Unfall in Auhausen verursacht. Laut Polizeibericht war der Jugendliche betrunken mit dem Auto unterwegs. Ein geparktes Auto der Marke VW ist Samstagnacht um etwa 2 Uhr im Bereich Auhausen angefahren worden. Der Verursacher war nach Angaben der Polizei zunächst flüchtig. Bei den Ermittlungen zu dem Unfall wurde bekannt, dass ein Zeuge den Unfall beobachtete. Aufgrund von Unstimmigkeiten in Aussagen der Beteiligten wird dieser dringend gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 zu melden. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.