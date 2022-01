Zwei Verletzte bei Unfall mit Traktor in Auhausen

Eine Frau kracht ungebremst in das Fahrzeug vor ihr. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von 17.500 Euro.

Ungebremst ist eine 33-Jährige am Dienstagabend auf einen Traktor aufgefahren. Das teilt die Polizei Nördlingen mit. Die Frau war auf der Staatsstraße von Oettingen in Richtung Auhausen unterwegs, als sie auf das Fahrzeug vor ihr krachte. Die 33-Jährige und der 66 Jahre alte Landwirt wurden leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus Nördlingen gebracht werden. Die Feuerwehren Auhausen und Westheim waren mit insgesamt 32 Einsatzkräften vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 17.500 Euro. (AZ)