Birkhausen

vor 52 Min.

Birkhausen zelebriert die neuen Plätze und Straßen

"Unser Dorf ist schön", heißt es in Birkhausen. Dort wurde jetzt der Abschluss der Dorferneuerung gefeiert.

Plus Rund 300 Personen beteiligen sich am offiziellen Abschluss der Dorferneuerung. Die Gemeinde investierte 3,5 Millionen Euro in die Projekte.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Mit einer Festveranstaltung mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie zahlreichen Gäste aus der Politik sind am Sonntag der erste Teil der Dorferneuerung im Wallersteiner Ortsteil Birkhausen abgeschlossen sowie die neu gestalteten Straßen und Plätze offiziell eingeweiht worden. Rund 300 Personen hatten sich im Festzelt am Feuerwehrhaus versammelt.

Das Vorhaben hat eine relativ lange Vorgeschichte. Die Marktgemeinde stellte 2007 den entsprechenden Antrag. Angeordnet wurde das Verfahren erst 2014. Danach begannen die Planungen der einzelnen Baumaßnahmen, die neun Jahre später ihren Abschluss gefunden haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen