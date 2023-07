Denkmalpreis des Bezirks geht nach Birkhausen

Martin und Sandra Offinger beginnen, ein altes Haus unweit der Kirche zu sanieren. Die Balken wurden mit Tannen aus dem Stadtwald Nördlingen gefertigt.

Es war ein altes unansehnliches Haus, irgendwann in den 1950ern lieblos renoviert, in Birkhausen gleich neben der Kirche. Wie alt es sein könnte? Man habe angenommen, es sei etwa 120 Jahre alt, erzählt Martin Offinger. Denn von Anfang des vergangenen Jahrhunderts gab es ein Foto. Das Steildach war vielleicht etwas ungewöhnlich. Aber das, was sich nach und nach herausgestellt hat, hat Offinger nicht erwartet.

Das Haus konnte tatsächlich in das Jahr 1469 datiert werden, aus dieser Zeit stammen die Hölzer für die Balken. Es waren Tannen aus dem Stadtwald Nördlingen, wie bei der Altersbestimmung durch Dendrochronologie festgestellt wurde. Mit großer Eigenleistung, Handwerkern, die mit großer Expertise ausgebessert haben, und viel Liebe zum alten Kern haben Martin und Sandra Offinger das alte Haus saniert. Die Eigenleistung kommt nicht von ungefähr: Martin Offinger hat in Augsburg Bauingenieurwesen studiert, sein Bruder Energieeffizientes Bauen und Planen (E2D).

Die alten Balken des Hauses wieder saniert

Das Haus ist jetzt bau- und wärmetechnisch auf dem neuesten Stand der Technik. Die Zimmerei RHG aus Nördlingen sorgte für eine behutsame und kaum sichtbare Reparatur beschädigter Balken. Die Schreinerei und Restaurierungswerkstätte Franz Josef Wolf aus Marktoffingen baute Türen ein, die auf den ersten Blick so aussehen, als wären sie schon immer im Haus gewesen und die Spezialisten von Wolf Bau aus Birkhausen beherrschten das Ausfüllen des alten Fachwerks im Innenbereich mit Putz.

Die Liebe zum alten Kern zeigt sich an vielen Stellen: Die alten Balken und Sparren sind freigelegt, aus den Ziegeln des Kamins, der ausgebaut werden musste, entstand im Außenbereich unter anderem ein Hochbeet. „Wir hatten nicht den Wunsch, Fenster zu vergrößern oder Wände herauszureißen“, erzählen Martin Offinger und seine Frau Sandra. „Wir wollten in dem, was da ist, unsere Wünsche an ein modernes Haus verwirklichen.“ Wie gut ihnen das gelungen ist, zeigt beispielsweise der Fußboden im Erdgeschoss. Er ist aus Travertin, einem Kalkstein, der schon von den Römern geschätzt wurde. Er wirkt warm und irgendwie auch alt wegen der nicht glatten Oberfläche und weil jede Bodenplatte anders ist. Ein Naturprodukt eben. Was daran modern ist? Der Boden ist absolut pflegeleicht, wie die beiden Offingers versichern.

Die alten Balken wurden behutsam saniert. Foto: Martin Offinger

Ein langes Gespräch und keine Klagen wegen Denkmalschutz? Im Gegenteil, erzählen die Offingers. Annette Mouraros, die Sachbearbeiterin der Unteren Denkmalschutzbehörde am Landratsamt Donau-Ries, habe sie in allen Phasen des Baus unterstützt, nicht nur mit Informationen, sondern auch mit der Vorbereitung von Anträgen und sonstigen Schriftstücken. So konnten die Bauherren Fördermittel aus unterschiedlichen Töpfen erhalten, wie beispielsweise dem Konversionsmanagement und der Dorferneuerung. Der Denkmalschutz habe die Sanierung nicht verteuert, im Gegenteil, versichert Martin Offinger. Wichtig sei einfach nur, dass man nicht gegen, sondern mit der vorhandenen Substanz denkt und plant.

Zur Anerkennung der gelungenen Restaurierung erhielten die Offingers den Denkmalpreis des Bezirks Schwaben. Vorschläge können nur von Behörden und Sachverständigen eingereicht werden. Daher würden tendenziell eher wenige, dafür fachlich starke Vorschläge eingereicht, so die Pressestelle des Bezirks Schwaben. „Im Fall der Familie Offinger zeichnet der Bezirk Schwaben den außergewöhnlichen Einsatz und das hohe Verantwortungsbewusstsein für den Erhalt schwäbischer Baukultur aus.“ Hervorgehoben wird in der schriftlichen Mitteilung gegenüber der Redaktion, dass sich Martin Offinger in Eigenregie und ohne Verpflichtung an das Landesamt für Denkmalpflege gewandt habe. „Durch das Bewusstsein und den Einsatz des Bauherrn konnte so ein historisch wertvolles, identitätsstiftendes Gebäude als solches erkannt und für kommende Generationen erhalten werden.“ Damit seien die Offingers ein Positivbeispiel für den Umgang mit historischer Bausubstanz, sie bekommen eine Anerkennungszahlung.

Altes und Neues wird in dem Haus zusammengefügt. Foto: Martin Ofifnger

Einen weiteren Anerkennungspreis erhielt die Stadt Höchstädt für das Spitalforum. Mit jeweils 10.000 Euro honoriert wurde Matthias Paul für den Pfarrhof in Mindelau, Christian Reinwald für die Einhorn-Apotheke in Memmingen und die Familie Blaha mit der Vogtei in Wettenhausen.