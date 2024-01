Autofahrer verursacht bei Bopfingen Unfall, schlägt Zeugen und flieht

Der Wagen eines 24-Jährigen kommt bei Bopfingen von der Fahrbahn ab. Bei Eintreffen der Polizei flieht er und stürzt einen 15 Meter tiefen Abhang hinunter.

Nach einem Unfall am Dienstagabend bei Bopfingen hat sich ein 24-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Laut Angaben des Polizeireviers Aalen fuhr der junge Mann gegen 22.11 Uhr auf der Bundesstraße 29 zwischen dem Bopfinger Ortsteil Aufhausen und der Gemeinde Lauchheim. Vor der Abzweigung Röttingen soll der Reifen des Wagens geplatzt sein: Der Autofahrer geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Laut Zeugenaussagen fiel der BMW bereits im Vorfeld auf, weil er über eine längere Strecke in Schlangenlinien fuhr.

Beim Eintreffen der Polizei stieg der 24-Jährige aus dem Auto aus, schlug nach Angaben der Beamten einem Zeugen mit der Faust ins Gesicht und flüchtete in Richtung Bahngleise. Er stieg über die Leitplanke und stürzte anschließend einen etwa 15 Meter tiefen Abhang auf die Bahngleise hinunter, wo er schwer verletzt liegen blieb.

Unfall bei Bopfingen: Mehrere Alkoholflaschen im Auto gefunden

28 Einsatzkräfte der Feuerwehren Lauchheim und Bopfingen mussten den Mann von den Gleisen bergen. Die B29 musste zwischen 23 und 0.50 Uhr gesperrt werden. Ebenso wurde der Bahnverkehr zwischen 22.30 und 23.30 Uhr komplett eingestellt. Nach dem Unfall wurden in dem Wagen des Verursachers mehrere Alkoholflaschen gefunden, wie es im Polizeibericht heißt. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen ordnete eine Blutentnahme an. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Verkehrsteilnehmer, die im Vorfeld von der Fahrweise des Verursachers gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 zu melden. (AZ)