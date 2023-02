Busfahrer missachtet Vorfahrt in Bopfingen

Ein Busfahrer will über eine Kreuzung in Bopfingen fahren, achtet laut Polizei aber nicht auf die Vorfahrt. Der Schaden ist hoch.

Ein Unfall hat sich am Montag gegen 11.20 Uhr in Bopfingen ereignet. Ein 54-jähriger Bus-Fahrer fuhr auf der Wiesmühlstraße und wollte dort die Kreuzung zu überqueren, um weiter in die Nördlinger Straße zu fahren. Hierbei missachtete er laut Polizeibericht die Vorfahrt eines 73-Jährigen, der von der Nördlinger Straße in Richtung Nördlingen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstand. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.