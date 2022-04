Mutter des toten Buben in Bopfingen gibt RTL ein Interview

Im Prozess um ein totes Kleinkind wollte die Mutter nicht aussagen, schließlich laufen gegen sie Ermittlungen. Dem Privatsender RTL gibt sie allerdings Auskunft.

Eigentlich werden an diesem Tag im Prozess um ein totes Kleinkind aus Bopfingen Sanitäter und Ärzte angehört. Es geht um den Tod eines 23 Monate alten Buben, angeklagt ist der damalige Partner der Frau, der das Kind stark misshandelt haben soll.

Doch zwischen den Vernehmungen der Mediziner merkt Oberstaatsanwalt Dirk Schulte einen anderen Punkt an: Die Mutter des toten Kleinkinds hat dem Sender RTL ein Interview gegeben, Schulte wolle das Interview gerne in Augenschein nehmen. Das irritiert die Beteiligten: Als die Mutter vor Gericht am Mittwoch hätte Aussagen sollen, hatte sie das verweigert. Gegen die Frau führt die Staatsanwaltschaft Ellwangen nämlich ebenfalls ein Ermittlungsverfahren, um sich selbst nicht zu belasten, machte die Mutter keine Angaben.

Prozess in Ellwangen: Selbst die Verteidigerin des Angeklagten ist irritiert

Dem Gericht ist das Video zunächst nicht bekannt. Der Vorsitzende Richter Bernhard Fritsch sieht keine Einwände, das Video nicht anzuschauen. Doch er sagt, man wisse das schon einzuschätzen, wenn vor Gericht jemand nicht aussage, dann aber so ein Interview gebe. Auch Verteidigerin Sarah Schwegler sagt: „Wir sind irritiert, dass RTL ein Interview gegeben wird, aber man hier schweigt.“

Gegenüber dem Sender sagt die Frau, dass der Angeklagte sich liebevoll um den Kleinen gekümmert habe. Wenn sie heute darüber nachdenke, habe sich ihr damaliger Partner ihr Vertrauen erschlichen. Ihr anderer Sohn habe sie wegen der Verletzungen gefragt, ob sie sicher sei, dass der Bub ständig hinfalle. Darauf hatte sie den 33-Jährigen angesprochen, der geantwortet haben soll: „Wenn dein Großer nochmal sowas behauptet, schlage ich ihn durch die ganze Wohnung durch.“ Weiter wird die Mutter zitiert: „Ich hätte niemals gedacht, dass es so ein Mensch ist. Ich mache mir Vorwürfe.“ Sie habe sich schon gewünscht, selbst anstelle ihres toten Sohnes zu sein.

Bislang hatten Polizisten berichtet, dass die Mutter die Verantwortung für das Kind häufig abgegeben habe.