Prozess um totes Kind in Bopfingen: Das wird dem Angeklagten vorgeworfen

Die Staatsanwaltschaft wirft einem 33-Jährigem Mord vor, nachdem ein 23 Monate altes Kind aus Bopfingen gestorben war. Das Gericht sieht das anders.

23 Monate. So alt war ein Bub aus Bopfingen, der im vergangenen Jahr starb. Die Tat sorgte für Entsetzen, Details zu den Umständen sind unklar. Nun hat der Prozess gegen einen 33-Jährigen begonnen.

Im Oktober 2021 wurde der Mann festgenommen. Die Polizei war darüber informiert worden, dass ein 23 Monate altes Kleinkind gestorben ist. Als es ins Krankenhaus kam, sei es bereits reanimationspflichtig gewesen. Schon damals bestand der Verdacht der Misshandlung, die Staatsanwaltschaft Ellwangen hatte eine Untersuchung der Leiche veranlasst. Das Ergebnis: multiple Verletzungen. Der Mann wurde festgenommen. Laut Polizeiangaben hatte damals die Mutter des Kindes einen Krankenwagen gerufen.

Angeklagter soll dem Kind diverse Verletzungen zugefügt haben

Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklageschrift davon aus, dass der Mann das Baby gehasst habe. Der Angeklagte soll in einer Beziehung mit der Mutter des Kindes gelebt und mit dem leiblichen Vater zerstritten gewesen sein. Regelmäßig habe er sich auch allein um das Kind gekümmert.

Laut Anklageschrift soll er dem Kleinkind diverse Verletzungen zugefügt haben, wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage mitteilt: Das Kind soll kopfüber in Wasser getaucht, geschlagen und auf verschiedenste Weise misshandelt worden sein, auch von Bisswunden ist die Rede.

Letztlich soll der Angeklagte das Kind durch einen Tritt in den Bauch tödlich verletzt haben. Damit habe der Angeklagte gewusst oder es zumindest in Kauf genommen haben, das Kind tödlich verletzen zu können. Am 21. Oktober 2021 starb der fast zweijährige Bub.

Totes Kind in Bopfingen: Gericht lässt Verhandlung wegen Totschlags zu

An diesem Montag wurde vor Gericht die Anklage verlesen, wie der Sprecher mitteilt. Die Staatsanwaltschaft geht laut dieser von Mord aus niederen Beweggründen und Grausamkeit aus. Die Schwurgerichtskammer ließ die Anklage zu, allerdings nicht wegen Mordes, sondern wegen Totschlags. Das Gericht sieht die Mordmerkmale wie Grausamkeit nicht als gegeben an.

Der Vorsitzende Richter erklärte, die Kammer sehe keine Wahrscheinlichkeit für eine Verurteilung wegen Mordes. Ein Gutachten lasse wohl keinen Schluss auf die Schmerzintensität der Verletzungen des Kleinkinds zu. Zudem seien die Zeiten und Umstände der mutmaßlichen Taten unklar. Oberstaatsanwalt Dirk Schulte geht nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur aber dennoch von Mord aus.

Gericht will Protokolle der Geschwister einfließen lassen

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft könnten die Aussagen der vier Geschwister des gestorbenen Jungen für Aufklärung sorgen. Die Verteidigerin des Mannes kündigte aber an, gegen die Verwendung von schriftlichen Protokollen und Videoaufzeichnungen von Aussagen der Kinder im Alter zwischen sechs und 18 Jahren bei der Polizei Einspruch zu erheben. Diese seien nur unter Anwesenheit von Polizisten und nicht von Richtern erfolgt.

Oberstaatsanwalt Dirk Schulte widersprach. Die Aussagen dürften und müssten in den Prozess eingeführt werden, befand er am Montag. Der Vorsitzende Richter ließ zunächst offen, wie er mit den Aussagen der Kinder umgehen werde.

Prozess soll bis Anfang Juni dauern

Der Angeklagte erschien mit zwei Verteidigerinnen vor Gericht und ließ über diese mitteilen, dass er keine Angaben machen wolle. Daher soll im weiteren Verlauf des Prozesses ein Sachverständiger aussagen, der mit dem Beschuldigten gesprochen hatte. So möchte das Gericht versuchen, mehr über die Hintergründe des Geschehens zu erfahren.

Der Angeklagte sitzt seit Oktober in Untersuchungshaft. Wie das Landratsamt des Ostalbkreises nach dem Tod des Jungen mitgeteilt hatte, wurde die Familie vom Jugendamt Schwäbisch Hall betreut. Für den Prozess sind elf Verhandlungstage bis Anfang Juni geplant.

Die Betroffenheit in der Gemeinde war groß, Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler sprach nach dem Vorfall von einer „schrecklichen Tragödie“. Auch über die Rolle des Jugendamtes war zunächst diskutiert worden. Eine sozialpädagogische Hilfe war auf Veranlassung des Jugendamtes Schwäbisch Hall eingesetzt – eigentlich war das Amt im Ostalbkreis zuständig. Dies hing aber mit einem Umzug zusammen. Im Oktober 2021 teilte das Jugendamt mit, dass eine kreisübergreifende Betreuung grundsätzlich möglich sei. (mit dpa)