Unbekannter fährt in Bopfingen BMW an und flüchtet

Am Donnerstag kommt es in Bopfingen zu einem Unfall. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem unbekannten Verursacher.

Ein unfallflüchtiger Autofahrer hat in Bopfingen am Donnerstagnachmittag zwischen 15.15 Uhr und 15.35 Uhr einen BMW beschädigt. Dieser war laut Polizei in diesem Zeitraum auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Neuen Nördlinger Straße abgestellt. Der entstandene Schaden beziffert sich auf rund 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/960212 entgegen. (AZ)

