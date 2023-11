Unfall in Bopfingen: Auto wird einen Abhang heruntergeschleudert

Ein Lkw und ein Auto kollidieren in Bopfingen. Der Autofahrer war nicht angeschnallt.

Ein Autofahrer ist in Bopfingen beim Abbiegen am Dienstagnachmittag mit einem Lkw zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 23-jährige Autofahrer mit seinem VW auf der Industriestraße in Richtung B29. Als er auf die Bundesstraße abbiegen wollte, übersah er den von links heranfahrenden Lkw eines 57-Jährigen.

Der VW drehte sich infolge der Kollision um die eigene Achse und fuhr im Anschluss den Abhang in Richtung Waschanlage herunter. Das Auto kam letztlich am Hang zum Stehen. Der 23-Jährige war bei dem Unfall nicht angeschnallt und wurde leicht verletzt. Der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro. (AZ)