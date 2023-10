Bopfingen

10:29 Uhr

Zeugen nach Unfall in der Nördlinger Straße in Bopfingen gesucht

Weil nach einem Unfall in der Nördlinger Straße in Bopfingen die Autofahrer unterschiedliche Angaben zum Hergang machen, bitte die Polizei um Angaben aus der Bevölkerung.

Wer hat am Freitag einen Unfall am Ipftreff in Bopfingen beobachtet? Die Polizei sucht nach Hinweisen, weil die Beteiligten unterschiedliche Angaben machen.

In der Neuen Nördlinger Straße auf Höhe Ipftreff hat sich am Freitag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem beide beteiligten Fahrzeugführerinnen unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen. Den polizeilichen Feststellungen nach bog eine 65-Jährige mit ihrem Auto vom Parkplatz des Ipftreff auf die Neue Nördlinger Straße nach rechts in Richtung Nördlingen ab. Gleichzeitig bog eine 83-Jährige mit ihrem Pkw, von der Kirchheimer Straße kommend, nach links in Richtung Nördlingen ab, teilt die Polizei weiter mit. Kurz nach der Zufahrt zum Ipftreff-Parkplatz kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro entstand. Da beide Fahrzeugführerinnen den Unfallhergang unterschiedlich schildern, werden mögliche Unfallzeugen gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362/96020 in Verbindung zu setzen. (AZ)

