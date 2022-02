Kanalsanierung und Schuljubiläum beschäftigen den Deininger Gemeinderat

Im Rat wurden die neusten Details zur Großbaustelle in Deiningen vorgestellt. Außerdem sagte der Bürgermeister eine fünfstellige Summe vor dem Schuljubiläum zu.

Die Großbaustelle in der Raiffeisenstraße und das Jubiläum der Mittelschule zählten zu den Kernthemen der zurückliegenden Sitzung im Deininger Gemeinderat. Das Gremium hatte am Montagabend eine ausführliche Liste abzuarbeiten, es ging auch um den berühmten Elfenbeinkamm und die Radoffensive.

Der Erste Bürgermeister Wilhelm Rehklau konnte den Gemeinderat Deiningen darüber informieren, dass die Firma Heuchel noch in dieser Woche mit der Sanierung des Kanals fertig wird und ein weiterer Punkt der Großbaustelle Raiffeisenstraße abgehakt werden kann. Was allerdings nicht bedeutet, dass die Sperrung aufgehoben wird, denn jetzt übernimmt „die Rieswasser“, so der Bürgermeister, der hofft, dass dann Ende Mai mit dem eigentlichen Straßenbau begonnen werden kann.

Die Baustelle in der Deininger Raiffeisenstraße war jüngst Thema im Gemeinderat. Foto: Dieter Mack

PV-Anlage wird auf der Deininger Kita montiert

Weiterhin informierte Wilhelm Rehklau die Öffentlichkeit, dass der Auftrag für die geplante PV-Anlage auf der Kindertagesstätte für knapp über 18.000 Euro brutto vergeben wurde. Auch die etwas knifflige Angelegenheit einer „isolierten Befreiung“ für die Errichtung einer Einfriedungsmauer (größere Höhe als im Bebauungsplan vorgesehen) auf der Flurnummer 328/1 konnte gelöst werden: da keine ortsbildbetreffende Wirkung vorlag und alle Nachbarn der Bauhöhe von zwei Metern zugestimmt hatten, wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Für eine so genannte Bündelausschreibung für die Kommunale Strombeschaffung der Gemeinde für die Jahre 2024 bis 2026 holte der Bürgermeister das Placet seiner Räte ein: Bisher habe man gute Erfahrungen mit dem Dienstleister gemacht, dessen Vertrag Ende 2023 auslaufe. Man beschloss nach kurzer Diskussion, den Dienstleistungsvertrag nicht zu kündigen und an der Ausschreibung in der geplanten Form teilzunehmen.

Tonschale und Elfenbeinkamm werden Leihgabe im Stadtmuseum Deiningen

Für eine Sonderausstellung des Stadtmuseums Nördlingen 2022 wurde ein Ausleihe-Vertrag abgeschlossen, in Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege leiht die Gemeinde einige der unlängst bei den Ausgrabungen im Baugebiet gehobenen Fundstücke, wie die Tonschale aus Afrika oder den schon berühmten Elfenbeinkamm, der Nördlinger Institution aus.

Ein Kamm aus Elfenbein ist in einem spätmittelalterlichen Grab in Deiningen gefunden worden. Foto: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Eine weitere Überschneidung mit der Stadt Nördlingen betrifft die „Radoffensive Klimaland Bayern“: Hier berichtete Wilhelm Rehklau, dass man sich in enger Abstimmung mit Nördlingen für die Förderung zweier interkommunaler Radwege – Pfäfflingen/Deiningen und Deiningen/Grosselfingen – bewerben werde und diese bei positiven Bescheiden auch gemeinsam auf den Weg bringen will.

Feier zum 50-jährigen Bestehen der Mittelschule in Deiningen

Den weitaus größten Teil der Gemeinderatssitzung nahm die Information über die Aktivitäten zum geplanten 50-jährigen Jubiläum der Grund- und Mittelschule Deiningen aus, das Ende Mai/Anfang Juni begangen werde. Zusätzlich zu allen anderen Investitionen, die ohnehin jährlich im Schulverband getätigt werden, müssen einige Sanierungs- und Verschönerungsarbeiten getätigt werden. „Wenn man ein Jubiläum feiert, will man das Haus auch ordentlich präsentieren können“, so Bürgermeister Rehklau. Er nannte unter anderem die Klassenzimmertüren, den Brunnen, das Mosaik am Eingang und den Werkraum, „die einfach wieder auf Vordermann gebracht werden sollen“.

40.000 Euro für diverse Aufwertungs-Arbeiten an der Deininger Schule

Auch die Bepflanzung im Außenbereich soll für Schüler und Publikum wieder top hergerichtet werden. Insgesamt werde man dafür ca. 40.000 Euro in die Hand nehmen. Ein anderes Zahlenspiel des Bürgermeisters richtete den Blick der Räte auf die immer wieder diskutierten und bisher nicht entschiedenen Lüfter für die Klassenräume: Nach vorläufigen Berechnungen beläuft sich der Mehrverbrauch an Heizkosten für das inzwischen obligatorische Stoßlüften auf knapp 9000 Euro pro Jahr. Unter diesem Gesichtspunkt forderte er das Gremium auf, noch einmal über die Anschaffung nachzudenken. Er versprach, dass – sobald exakte Zahlen vorliegen würden – noch einmal genau nachberechnet werde, ob und in welcher Form Lüftungsanlagen für die Schule doch sinnvoll sein könnten. Im Haushalt seien die Investitionen jedenfalls schon eingestellt.