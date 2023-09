Neuer Kaplan soll das Pfarrhaus beleben: „I bin gern in Deine!“

Bürgermeister Wilhelm Rehklau stellt Kaplan Jerome Muyunga im Gemeinderat Deiningen vor. Neuigkeiten gibt es zur überraschenden Kanalsanierung in der Kapellengasse.

Gleich zu Beginn der Deininger Gemeinderatssitzung gab Bürgermeister Wilhelm Rehklau bekannt, was zuvor nichtöffentlich beschlossen wurde: Die Planung für das Feuerwehrgerätehaus wurde an das Architekturbüro Gerstmeier aus Nördlingen vergeben und die dringend notwendige Kanalsanierung in der Kapellengasse an das Ingenieurbüro Pfost. Der Gemeinderat ehrte den unlängst überraschend verstorbenen Seniorchef des Unternehmens, Reinhard Pfost, der durch seine offene Art und seine große Expertise der Gemeinde stets eine große Hilfe gewesen war.

Sebastian Pfost stellte nach dem emotionalen Teil das Sanierungskonzept vor, an dem sein Vater selbst noch beteiligt gewesen war: 360 Meter müssen erneuert werden, Pfost empfahl eine sofortige öffentliche Ausschreibung, dann könne bis Ende Juli 2024 eine komplette Kanalerneuerung mit Straßenbau in Betracht gezogen werden. Die Sanierungskosten selbst taxierte er auf knapp 500.000 Euro, wobei der Eigenanteil der Gemeinde „lediglich“ 192.000 Euro betragen würde. Der Gemeinderat beschloss die Maßnahme nach kurzer Diskussion einstimmig.

Neuer Kaplan wohnt in Deiningen

Im heiteren Teil der Sitzung stellte Bürgermeister Rehklau den neuen Kaplan der Gemeinde, Jerome Muyunga aus Uganda, vor, begrüßte den Kirchenmann in der Mitte der Gemeinde, überreichte ihm die gewichtige Dorfchronik (immerhin 3,5 Kilogramm schwer), dazu symbolisch einen Schlüsselbund und lud ihn zu sich ins Rathaus und zu einem persönlichen Ortsrundgang ein. Jerome Muyunga, der am 17. September in St. Salvator feierlich in sein Amt eingeführt worden war, bedankte sich für die freundliche Aufnahme und beteuerte auch gleich auf „fast rieserisch“: „I bin gern in Deine!“

Er wird – das freute Bürgermeister Rehklau besonders – das katholische Pfarrhaus „wieder beleben“ und er wird, versprach der Bürgermeister stellvertretend für die Bürgerschaft, immer auf die "Mithilfe der Gemeinde zählen können“. Denn eines sei gewiss und damit zitierte er einen Vorgänger von Muyunga: „Auf dem Dorfe ist gut predigen.“

Zusätzliche Trafostation in Deiningen

Nach dem eher amüsanten Teil ging es mit dem „Erlass der Satzung über die Erneuerung von Erschließungsbeiträgen“ – eine behördliche Formalie – wieder zum Tagesgeschäft über. Dazu gehörte auch das gemeindliche Einvernehmen für die Errichtung einer zusätzlichen Trafostation in der Hochfeldstraße (Nähe Spielplatz) durch die EnBW.

Und die Rücknahme des gemeindeeigen Bauantrages zur Auffüllung der alten Kläranlage. Zum einen, weil durch den Material-Mehrbedarf bei den Jahn-/Raiffeisenstraße-Baumaßnahmen kein Material mehr übrig ist und zum anderen, weil man seitens der Gemeinde erst klären will, was genau – und wo – auf dem Areal gebaut werden soll, der neue Bauhof ist dort als Standort im Gespräch. Alle Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.