Mann "optimiert" sein Pedelec, damit es schneller fährt

Die Polizei stoppt den 63-Jährigen in Deiningen. Er wird angezeigt - genauso wie ein 33-Jähriger in Wallerstein.

Auf 45 Stundenkilometer hat das Pedelec eines 63-Jährigen selbstständig beschleunigt - doch dafür hatte der Besitzer keine gültige Versicherung. Die Polizei stoppte den Mann am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, in Deiningen. Der Senior gab an, das Fahrzeug mit einer speziellen Software "optimiert" zu haben. Er hatte aber einen gültigen Führerschein.

Am Donnerstagabend, gegen 17.45 Uhr kontrollierten Beamte in der Wallersteiner Hauptstraße einen 33-jährigen Mann mit seinem E-Scooter. An dem E-Scooter war ebenfalls kein Versicherungskennzeichen angebracht. In beiden Fällen müssen die Männer nun mit einer Anzeige rechnen. (AZ)