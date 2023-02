Zugverbindungen fallen im Regional- und im Fernverkehr aus

Ab 10. Februar gibt es wegen mehrerer Baustellen Einschränkungen im Zugverkehr. Sowohl regionale als auch überregionale Verbindungen sind betroffen.

Die Deutsche Bahn baut: Ab dem 10. Februar wird an der Strecke zwischen Augsburg und Donauwörth gearbeitet, was in den nächsten Monaten immer wieder Einschränkungen für den Reiseverkehr mit sich bringen wird. Bis 31. März verkehren auf dem Abschnitt zwischen München, Augsburg, Donauwörth und Nürnberg ersatzweise Pendelzüge. Baustellen in Oberfranken wirken sich zudem auf den Bahn-Fernverkehr zwischen Nürnberg und München aus. In Augsburg und Donauwörth kommt es infolge der Streckensperrung zwischen Nürnberg und Bamberg zu Teilausfällen und damit zu weiteren Fahrplananpassungen.

Das Eisenbahnunternehmen Go-Ahead Bayern, das auf dieser Strecke mehrere Regionalzuglinien betreibt und im Dezember mit massiven Problemen zu kämpfen hatte, kann im genannten Zeitraum ebenfalls nur einen eingeschränkten Zugbetrieb anbieten. Teilweise müssen Züge durch Busse ersetzt werden. Auch wenn Go-Ahead noch keine konkreten Aussagen für die gesamte Bauzeit möglich sind, will das Unternehmen die Fahrgäste jetzt schon vom Stand der Dinge informieren, damit sie sich darauf einstellen können.

Da es mehrere zum Teil täglich wechselnde Bausituationen geben wird, die Go-Ahead nicht beeinflussen kann, kann das Unternehmen auch keinen durchgehend geltenden Baustellenfahrplan anbieten, sondern nur verschiedene, an die wechselnden Bausituationen angepasste Fahrpläne.

15. Februar bis 14. März:

Zwischen Augsburg und Meitingen ist kein Zugverkehr möglich. Es verkehren Busse im Schienenersatzverkehr. Ab Meitingen bis Donauwörth Pendelbetrieb mit Zügen.

15. bis 17. März:

Einige Züge fallen zwischen Augsburg und Donauwörth aus und werden durch Busse ersetzt.

18. März:

Geringfügige Verspätungen einiger Züge (bis zu 15 Minuten)

19. bis 20. März:

Einige Züge im Ausfall zwischen Augsburg und Donauwörth . Ausfallende Züge werden durch Busse ersetzt.

21. März bis 24. März:

In Fahrtrichtung von Augsburg nach Donauwörth entfällt bei allen Zügen der Halt in Langweid ( Lech ).

nach entfällt bei allen Zügen der Halt in ( ). An den Tagesrandlagen Ausfall weniger Züge zwischen Augsburg und Donauwörth – Ersatz durch Bus.

25 bis 27. März:

Nochmals Ausfälle auf dem Abschnitt Augsburg – Donauwörth , Ersatz durch Bus

Zwischen Bamberg und Forchheim wird nach Angaben der Bahn die zweigleisige Strecke viergleisig ausgebaut. Durch den Ausbau soll der Fernverkehr auf zwei Gleisen mit 230 Kilometer pro Stunde fahren können.