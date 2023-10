Lastwagen kippt um: 53-Jähriger wird verletzt

Der Mann will mit dem Kipper Erde abladen. Sechs Freiwillige Feuerwehren sind im Einsatz.

Ein Lastwagen ist am Samstagvormittag im Ries umgekippt, der Fahrer wurde dabei eingeklemmt. Wie die Polizei berichtet, handelte es sich um einen Betriebsunfall. Der Mann wollte in Ederheim einen mit Erde beladenen Lkw-Kipper auf einem Feld abladen. Dabei geriet der Lastwagen in Schräglage und kippte letztlich auf die Seit.

Der 53-jährige Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und kam mit dem Verdacht auf innere Verletzungen ins Krankenhaus nach Nördlingen. An dem Lkw entstand ein Totalschaden. Es waren sechs Freiwillige Feuerwehren im Einsatz, berichtet die Polizei: Nördlingen, Herkheim, Hürnheim, Ederheim, Reimlingen und Möttingen. (AZ)