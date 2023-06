Motorradfahrer stürzt und stirbt noch an der Unfallstelle

Bei einem Unfall in Ederheim stirbt ein Motorradfahrer. Nach Angaben der Polizei stürzte der Mann aus bislang ungeklärter Ursache.

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch gegen 10 Uhr auf der Kreisstraße bei Ederheim zur B446 ereignet. Ein 33-jähriger Motorradfahrer war nach Angaben der Polizei in der lang gezogenen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache gestürzt und dabei auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein entgegenkommender Kleintransporter versuchte zwar noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern.

Tödlicher Verkehrsunfall in Ederheim

Beim Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer erhebliche Verletzungen, sodass er noch an der Unfallstelle starb. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an. Die Straße war in der Folge noch mehrere Stunden gesperrt.

Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Nördlingen, Ederheim, Herkheim, Holheim und Kleinerdlingen. Laut Polizei beträgt der Sachschaden etwa 20.000 Euro. (AZ)

