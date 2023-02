Landkreis Donau-Ries/Dillingen

Einsatzkräfte üben gemeinsam in Mönchsdeggingen

Am Samstag findet in Mönchsdeggingen eine große Such- und Bergeübung statt. Mehrere Rettungsorganisationen beteiligen sich daran.

Der Ortsverband der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) in Mönchsdeggingen führt am kommenden Samstag, 25. Februar, eine große Such- und Bergeübung durch. Sie findet laut Verein zwischen 13 und 18 Uhr auf der Gemarkung Mönchsdeggingen statt. Da in diesem Zeitraum auch Bergehunde zum Einsatz kommen, bittet die DLRG darum, Hunde nicht frei herumlaufen zu lassen. Die rund 40 Einsatzkräfte kommen aus den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries und werden mit Blaulicht und Martinshorn zum Übungsort anfahren, so der Verein. (AZ)

