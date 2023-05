Forheim

vor 1 Min.

Einst Schmiede, jetzt Café: Forheimer verwirklichen ihren Traum

Plus Simone und Matthias Thum haben ein uraltes Gebäude in der kleinen Südriesgemeinde zu einem Café mit Fremdenzimmern umgebaut. Was dort geboten ist.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Jahrelang war die alte Schmiede mitten in Forheim, am Kirchplatz, gegenüber dem Gemeindehaus, nicht gerade ein Hingucker in der kleinsten Gemeinde im Landkreis Donau-Ries. Für die beiden Forheimer Simone und Matthias Thum war das sichtlich in die Jahre gekommene Gebäude allerdings „ein Glücksfall“. Und die Chance, endlich ihren Traum von einem eigenen kleinen, aber feinen, Gastronomiebetrieb zu verwirklichen.

Dabei sind die beiden eigentlich gar nicht vom Fach: Simone war jahrelang bei einem Nördlinger Optiker beschäftigt und als Sport-Übungsleiterin aktiv, Matthias ist Schreiner. Wobei der Beruf des Schreiners natürlich kein Nachteil ist, wenn man aus einem uralten Gebäude mit großem Enthusiasmus und möglichst viel Eigenleistung ein Schmuckstück machen will. Das ist ganz offensichtlich gelungen, wenn man sich das Ergebnis ansieht, das seit Anfang Mai offiziell als Landcafé Sima & Zimmervermietung firmiert.

