Wofür Forheim im Jahr 2024 Geld ausgibt

Plus Jeweils 10.000 Euro steckt Forheim in zwei Spielplätze im Gemeindegebiet. Ob die Kanalsanierung in der Kösinger Straße durchgeführt wird, ist noch offen.

Von Gitte Händel

Die Beschlüsse zum Haushalt 2024 waren der große Tagesordnungspunkt der Sitzung des Gemeinderats in Forheim. „Ihr wisst, was kommt“, meinte Bürgermeister Andreas Bruckmeier zu Beginn der Sitzung und „wir können relativ entspannt sein“. Der Haushalt war schon zweimal vorberaten und wurde nun in seiner abschließenden Form von Zacharias Bschorr vorgestellt. Er ist Sachbearbeiter der Kämmerei der VG Ries und war zum ersten Mal in Forheim. Wie ist die Kommune aufgestellt?

„Relativ entspannt“ meint, dass Forheim auch im Jahr 2024 keine Kreditaufnahme zum Ausgleich des Haushaltes oder für Investitionen benötigt. Dies ist eher die Ausnahme bei der angespannten Finanzlage vieler Gemeinden in Bayern und auch im Ries. Das Plus im Verwaltungshaushalt hat sich dagegen deutlich verringert. Nach dem üppigen Ergebnis von 2022, das bei 263.000 Euro lag, reduzierte sich die Summe schon 2023 auf etwa 150.000 Euro und jetzt auf 23.758 Euro.

