Frau kommt bei Fremdingen von der Straße ab

Bei Fremdingen kommt eine 73-Jährige von der Fahrbahn ab und fährt schließlich gegen eine Leitplanke. Ihr Auto muss abgeschleppt werden.

Eine Frau hat am Samstag, 17. Dezember, gegen 13.20 Uhr einen Unfall bei Fremdingen verursacht. Die 73-jährige Pkw-Fahrerin kam auf der B25 in einer lang gezogenen Linkskurve aus Unachtsamkeit, wie es im Polizeibericht heißt, rechts von der Fahrbahn ab. Sie fuhr noch etwa 150 Meter auf dem Grünstreifen und prallte dann gegen eine Leitplanke. An ihrem Pkw entstand ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Der an der Leitplanke entstandene Sachschaden beträgt 500 Euro. (AZ)

