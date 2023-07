Motorradfahrer wird bei Unfall nahe Hainsfarth schwer verletzt

Der Rettungshubschrauber fliegt einen 58-jährigen Motorradfahrer schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Unfallursache bereits ermittelt.

Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Samstagvormittag an der Kreuzung der Bundesstraße 466 nahe Hainsfarth ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 39-Jähriger auf der Staatsstraße 2216 von Hainsfarth kommend an die Bundesstraße heran und stoppte.

Als der 58-jährige Motorradfahrer nach links blinkte, also in Richtung Hainsfarth, fuhr der Autofahrer auf die Bundesstraße ein. Der 58-Jährige fuhr jedoch geradeaus weiter und so kam es weiteren Angaben zufolge im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß.

Schwerer Motorradunfall am Samstag bei Hainsfarth

Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Die Feuerwehr aus Hainsfarth war neben Rettungsdienst und Polizei mit rund 20 Mann im Einsatz. (AZ)