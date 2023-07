B25 wird ab dem 23. August bei Harburg gesperrt

Verkehrsteilnehmer sollen rund eine Woche lang eine Umleitung fahren. Die nächste Vollsperrung kommt im Herbst und dauert länger.

Die B25 wird ab Mittwoch, 23. August, im Bereich der Bahnbrücke bei Wörnitzstein komplett gesperrt. Das teilt das Staatliche Bauamt Augsburg mit. Die Sperrung werde voraussichtlich bis zum darauffolgenden Mittwoch, 30. August, andauern. Zeitgleich ist laut der Pressemitteilung die steinerne Brücke in Ebermergen für den Verkehr gesperrt.

Eigentlich sollte die B25 nur für ein Wochenende im August dicht sein. Doch weil Asbest in der alten Brücke gefunden wurde, müssen sich Autofahrer jetzt für eine gesamte Woche auf eine Umleitung einstellen. Die Strecke lautet wie folgt:

Aus Richtung Augsburg kommend, wird die Umleitung von Donauwörth über Monheim und weiter über Wemding nach Fessenheim in Richtung Süden zur Bundesstraße 25 führen.

Aus Richtung Nördlingen kommend, gilt der umgekehrte Verlauf der Umleitung.

Die Asbestvorkommen müssten vorzeitig und unter strengen Arbeitsschutzauflagen zurückgebaut werden, um den Hauptabbruch und die darauffolgende Vollsperrung, die von Mitte Oktober bis Mitte November stattfinden wird, einhalten zu können, teilt das Staatliche Bauamt weiter mit. Die Bauarbeiten sind Teil eines größeren Projekts, bei dem die Deutsche Bahn die Brücke aus dem Jahr 1931 über die Bundesstraße 25 erneuert. Die Brücke, die zuletzt im Jahr 1977 einer Überbausanierung unterzogen wurde, benötigt eine Instandsetzung der Widerlager, die mit Sperrungen einhergeht. Diese Gelegenheit wird genutzt, um das Nadelöhr im Verlauf der Bundesstraße 25 nicht nur punktuell zu sanieren, sondern die gesamte Brücke zu erneuern.

Sperrung der B25: Bau der neuen Bahnbrücke in diesem Jahr

Die Baumaßnahme ist in zwei Teile gegliedert: Im ersten Teil erfolgt 2023 der Bau der neuen Bahnbrücke durch die Deutsche Bahn. Während dieser Phase wird der Verkehr in beide Fahrtrichtungen weitgehend aufrechterhalten, mit Ausnahme von zwei Vollsperrungen. Die zweite, längere Sperrung der Bundesstraße 25 wird von Mitte Oktober bis Mitte November andauern und den Abbruch des bestehenden Bauwerks sowie den Einbau der neuen Brücke auf der Position der alten Brücke umfassen. Durch diese Bauweise werden die Vollsperrungen auf das absolut notwendige Maß beschränkt, so das Staatliche Bauamt.

Der zweite Teil der Maßnahme ist der Ausbau der Bundesstraße 25 im Bereich des neuen Bauwerks, der im Jahr 2024 vom Staatlichen Bauamt durchgeführt wird. Die neue Brücke ermöglicht es, den Verkehr aus Richtung Donauwörth kommend auf vier Fahrstreifen zu führen und anschließend an den dreistreifigen Bestand anzuschließen. Die Aufweitung auf vier Fahrstreifen berücksichtige die Verkehrsentwicklung und gewährleiste, dass zukünftige Sanierungsarbeiten am Bauwerk und der Straße sowie Brückenprüfungen ohne lang andauernde Vollsperrungen der Bundesstraße durchgeführt werden könnten. Zudem biete die Fortführung der vier Fahrstreifen die Möglichkeit, die bestehende Bundesstraße zu verbreitern, ohne eine langwierige Vollsperrung zu veranlassen, heißt es in der Pressemitteilung. Das Staatliche Bauamt Augsburg arbeite eng mit der Deutschen Bahn zusammen, um die Bauarbeiten reibungslos und effizient durchzuführen. (AZ)

