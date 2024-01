Fahranfänger übersieht Hohenaltheimer Kreisverkehr und landet im Graben

Ein junger Mann verliert in Hohenaltheim die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Ein Fahranfänger ist auf der Staatsstraße vom Reimlingen in Richtung Hohenaltheim in den Straßengraben gerutscht. Laut der Nördlinger Polizei befuhr der 20-Jährige gegen 7.30 Uhr die Staatsstraße, als er einen dortigen Kreisverkehr übersah und geradeaus weiterfuhr. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte nach rechts in den Straßengraben. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. (AZ)