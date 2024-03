18-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto

Nach einem Unfall in Neresheim kommt eine Autofahrerin ins Krankenhaus. Sie kam auf der L1078 ins Schleudern.

Ein Unfall hat sich am Freitag gegen 6.45 Uhr auf der L1078 zwischen Kirchheim und Bopfingen ereignet. In einer dortigen Rechtskurve kam die 18-jährige Fahranfängerin nach Angaben der Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit ihrem Fahrzeug nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug kam daraufhin ins Schleudern und überschlug sich. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)